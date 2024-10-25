墨西哥城大奖赛FP2：拉塞尔用2025原型胎最快，拉塞尔上墙
拉塞尔在墨西哥城大奖赛第二节练习里撞车导致红旗后，塞恩斯用倍耐力原型胎名列第一
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
卡洛斯·塞恩斯在墨西哥城大奖赛第二节练习里最快，但乔治·拉塞尔撞墙导致红旗打乱了本阶段的倍耐力轮胎测试计划。
为了配合倍耐力对2025赛季原型轮胎进行测试，本节测试延长至过去的90分钟。而且根据规则，赛车携带的燃油有所规定，同时除了定风翼之外，不得调整调校。
本周末第一个赛道阶段里出现了两次红旗，而第二节练习刚要完成前15分钟时，拉塞尔在8号弯失控后打转，并且直接在9号弯撞墙。这位梅赛德斯车手继在奥斯汀的周六排位赛之后，七天之内第二次撞墙。
红旗时，法拉利的卡洛斯·塞恩斯用原型胎做出的时间排在时间榜第一，达到1分17.699秒，奥斯卡·皮亚斯特雷驾驶迈凯伦赛车以0.178秒紧随其后，而RB车手角田裕毅以仅仅0.001秒之差位于第三。
由于阶段被中断了23分钟，倍耐力调整了轮胎测试计划，所有车队必须执行意大利轮胎制造商的安排，由车手继续用原型胎进行练习。而进入最后半小时，尽管仍然需要使用没有标签的轮胎，但车队把重心转向了长距离模拟，使得时间榜上的排名几乎没有发生变动。
进入最后10分钟，查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、刘易斯·汉密尔顿、费尔南多·阿隆索和周冠宇——都在第一节练习里把赛车让给了新秀——用中性胎做了几圈练习。
卫冕冠军马克斯·维斯塔潘同样遭遇噩梦。前一节练习最后阶段，他报告赛车动力单元有故障，然后提前回到维修区。虽然他在第二节练习开始后出场，但跑了4圈就提前收工，红牛表示察觉到进一步的动力单元问题，需要再次检修。
本阶段尾声时刻，周冠宇也向索伯报告他感觉引擎存在切断现象。不过他还是坚持到结束，而且成为本节圈数最多的车手——37圈。
第一节练习开始不久发生严重撞车的亚历山大·阿尔本没有在本阶段出场，威廉姆斯事先通报了他的赛车损坏严重。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments