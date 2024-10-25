墨西哥城大奖赛FP2：拉塞尔用2025原型胎最快，拉塞尔上墙

卡洛斯·塞恩斯在墨西哥城大奖赛第二节练习里最快，但乔治·拉塞尔撞墙导致红旗打乱了本阶段的倍耐力轮胎测试计划。

为了配合倍耐力对2025赛季原型轮胎进行测试，本节测试延长至过去的90分钟。而且根据规则，赛车携带的燃油有所规定，同时除了定风翼之外，不得调整调校。

本周末第一个赛道阶段里出现了两次红旗，而第二节练习刚要完成前15分钟时，拉塞尔在8号弯失控后打转，并且直接在9号弯撞墙。这位梅赛德斯车手继在奥斯汀的周六排位赛之后，七天之内第二次撞墙。

红旗时，法拉利的卡洛斯·塞恩斯用原型胎做出的时间排在时间榜第一，达到1分17.699秒，奥斯卡·皮亚斯特雷驾驶迈凯伦赛车以0.178秒紧随其后，而RB车手角田裕毅以仅仅0.001秒之差位于第三。

由于阶段被中断了23分钟，倍耐力调整了轮胎测试计划，所有车队必须执行意大利轮胎制造商的安排，由车手继续用原型胎进行练习。而进入最后半小时，尽管仍然需要使用没有标签的轮胎，但车队把重心转向了长距离模拟，使得时间榜上的排名几乎没有发生变动。

进入最后10分钟，查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、刘易斯·汉密尔顿、费尔南多·阿隆索和周冠宇——都在第一节练习里把赛车让给了新秀——用中性胎做了几圈练习。

卫冕冠军马克斯·维斯塔潘同样遭遇噩梦。前一节练习最后阶段，他报告赛车动力单元有故障，然后提前回到维修区。虽然他在第二节练习开始后出场，但跑了4圈就提前收工，红牛表示察觉到进一步的动力单元问题，需要再次检修。

本阶段尾声时刻，周冠宇也向索伯报告他感觉引擎存在切断现象。不过他还是坚持到结束，而且成为本节圈数最多的车手——37圈。

第一节练习开始不久发生严重撞车的亚历山大·阿尔本没有在本阶段出场，威廉姆斯事先通报了他的赛车损坏严重。