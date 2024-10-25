墨西哥城大奖赛FP1：拉塞尔高居第一，阿尔本撞墙

乔治·拉塞尔在两次出现红旗的墨西哥城大奖赛第一节练习里排名第一，亚历山大·阿尔本发生严重撞车事故。

本周末回到常规赛制，多支车队选择在罗德里格斯兄弟赛道上派遣年轻车手出场，完成规则要求的新秀时间。

安德雷亚·基米·安东内利坐进刘易斯·汉密尔顿的梅赛德斯赛车、菲利佩·德鲁戈维奇在阿斯顿·马丁替换费尔南多·阿隆索、迈凯伦的兰多·诺里斯将赛车让给墨西哥人帕托·奥沃德、查尔斯·莱克勒克随着奥利弗·比尔曼为法拉利出场、周冠宇也在本阶段根据规则把C44赛车交给罗伯特·施瓦茨曼。

然而，练习开始不到五分钟，因为直道上有赛车的碎片而出现了红旗。而绿灯重新亮起后才过了10分钟，再次被红旗打断。

刚过22分钟，当时赛道上用硬胎第三快的阿尔本在过9号弯时失控后打转。泰国车手试图修正，但还是没有避开一边的比尔曼的法拉利赛车后，威廉姆斯赛车右后轮蹭到法拉利赛车的左前悬挂，连续打转后左侧撞上10号弯的护墙。由于两辆赛车需要被清理，同时维修护墙，中断时间比前一次长。当时，卡洛斯·塞恩斯用硬胎做出最快的时间1分19.407秒，而拉塞尔以1分19.519秒屈居第二

当练习恢复时，还剩下24分钟，大部分车手换上软胎。拉塞尔把个人时间提高到1分17.998秒，而塞恩斯只有1分18.315秒。此后，英国人又换回先前用过的硬胎，但他的时间没有受到挑战，以第一名完成本周末第一个赛道阶段，塞恩斯则保持在第二。

RB车队的角田裕毅做出一圈1分18.699秒后越升到第三，甚至把马克斯·维斯塔潘挤到了第四。哈斯的尼科·霍肯博格则名列第五，而且只相差荷兰车手0.065秒。但是红牛车手在不到10分钟时报告赛车没有动力，然后提前回到车房，让车队进行检修。

另一位迈凯伦主力车手奥斯卡·皮亚斯特雷名列第六，在他身后是Alpine的埃斯特班·奥康。排名第八的是索伯的瓦尔特利·博塔斯，并且他与前一位的法国车手只有0.052秒之差。

廉姆·洛森较晚换上软胎，但直接冲进前十，最终位于第九，排在主场比赛的塞尔吉奥·佩雷兹之前。在阿尔本的赛车提前折损后，驾驶另一辆威廉姆斯赛车的弗朗哥·克拉平托排名第11位，距离佩雷兹只有0.015秒。

安东内利换上软胎后做出1分19.200秒，在时间榜上排名第12位，是本阶段最快的“新秀车手”——在很大程度上走出了在蒙扎首秀时撞墙的阴影。

迈凯伦的帕托相差意大利人0.095秒，名列第13位。俩人都领先了哈斯的凯文·马格努森（第14位）、Alpine的皮埃尔·加斯利（第15位）和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔（第16位）。阿尔本留下的时间下滑到第17位。德鲁戈维奇、施瓦茨曼和没有得到用软胎计时机会的比尔曼排在最后三位。