墨西哥城大奖赛周五：维斯塔潘继续“高歌猛进”统治时间榜

墨西哥城的罗德里格斯兄弟赛道是赛历上单圈第三短的赛道。第一个练习阶段里，每辆赛车有两套原型C4轮胎来帮助倍耐力进行2024年轮胎研发。

在因高原空气稀薄而阻力极地的赛道上，本赛季赛车直线效率极高的威廉姆斯表现惊人，由亚历山大·阿尔本带来抢眼的表现，做出相当有竞争力的1分19.813秒。

尽管如此，红牛RB19赛车仍然更胜一筹，三届世界冠军维斯塔潘以1分19.718秒力压前队友，占据本周末第一个赛道阶段的时间榜头名。不过，他们之间只有0.095秒的差别。而主场作战的塞尔吉奥·佩雷兹，落后队友0.297秒，只能排在阿尔本之后。

已经连续四场登上领奖台的兰多·诺里斯，相差维斯塔潘半秒钟，以第四名结束本周末第一节练习，领先查尔斯·莱克勒克和队友奥斯卡·皮亚斯特雷。

五支车队派出新秀车手来完成“新秀阶段”。法拉利旗下的英国年轻车手奥利弗·比尔曼代表哈斯出场，在五人中排名最高——第15位，而且完成了31圈，与阿尔本并列全场里程数第二多。AlphaTauri使用了法国车手伊萨克·哈吉尔，Alpine则由澳大利亚人杰克·杜恩出场，而F2积分榜排名第二的弗雷德里克·维斯提代替乔治·拉塞尔驾驶梅赛德斯W14，位列第19位。相比之下，坐进瓦尔特利·博塔斯赛车驾驶场的蒂奥·波切尔只跑了4圈后遇到赛车故障，只能遗憾地提前收工。

两个半小时的休整之后，第二节练习开始后一些路段落下雨滴，但没有给练习的进行带来太多干扰。所有在前一阶段作壁上观的正式车手悉数返回各自的驾驶舱。

经过60分钟单圈冲刺练习和长距离模拟后，维斯塔潘将当天标杆进一步提高到1分18.686秒。但是本阶段第二快的车手换为了诺里斯，相差荷兰人0.119秒，随后是莱克勒克。

在第一节练习里让出赛车的博塔斯在完成33圈的同时，一举冲到第四名，仅落后法拉利车手0.003秒，并以0.033秒排在佩雷兹身前。里卡多连续两个阶段进入前十名，并在第二节里取得第六名的个人当天最高排名。。

前一节里排名第11位的汉密尔顿在第二节结束时，在时间榜上前进了四个位置，回到W14方向盘后的拉塞尔也进入前十。在两名梅赛德斯车手之间的时埃斯特班·奥康和奥斯卡·皮亚斯特雷，分列第八九位。值得一提的是，前十名车手差距在0.541秒之内。

周冠宇在两个阶段都排在第13位，当天累计完成54圈。在第二节的单圈模拟方面，阿尔法·罗密欧领先制造商年度第七名的追逐目标威廉姆斯，阿尔本名列第14位，相差周冠宇0.031秒，而洛根·萨金特在两个阶段都落在中国小将之下。

就时间榜来说，阿斯顿·马丁看起来较为困难。特别在费尔南多·阿隆索一边，两个阶段分别只排在第16位和最后一位。