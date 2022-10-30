墨西哥城大奖赛：维斯塔潘杆位之声并拿下赛季第14胜

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维斯塔潘起步后非常好地选择防守位置，让拉塞尔虽然可以利用尾流接近，但是没有攻击位置，选择走外线。汉密尔顿在利用尾流之后选择内线。在紧接着的右手弯，两位英国车手干净地交换了位置。但是第一圈过后，维斯塔潘已经拉开了一秒以上的距离。同时，一号弯稍稍丢失节奏的拉塞尔，被主场作战的塞尔吉奥·佩雷兹超越后落到了第四。

DRS在第三圈开始时启动，但是前四名之间都没有进入DRS范围，而两支车队采用了不同的轮胎策略：两辆红牛赛车以软胎开始第一段，两辆银箭则用了中性胎。查尔斯·莱克勒克在发车阶段超越了身前的瓦尔特利·博塔斯，跟上第五位发车的法拉利队友卡洛斯·塞恩斯。但是两辆法拉利赛车无法追上梅赛德斯和法拉利。

第八位起步的费尔南多·阿隆索成功在发车阶段上升到中游集团最靠前位置，并且牢牢阻挡着本周末状态不错的博塔斯，尽管他很快被三大车队甩开。

佩雷兹成为前四名里第一个进站的车手，但红牛出现了失误，耗时5.0秒。两圈过后，维斯塔潘从领先位置进站，两辆梅赛德斯顺势上到前二名。不过，汉密尔顿只是领跑了四圈，就回到维修区更换了硬胎。相比之下，拉塞尔用相同配方的轮胎比队友多跑5圈后，在第34圈结束时也换上硬胎。

71圈的比赛以维斯塔潘、汉密尔顿、佩雷兹和拉塞尔的顺序进入半程，随后是法拉利的塞恩斯和莱克勒克。此后的大部分时间里，领先集团互相都保持着差距。还剩15圈时，随着超越落后赛车的开始，维斯塔潘进一步拉开差距。最终，他以15秒以上的优势第一个冲线，赢得了本赛季个人第14场胜利——刷新了单赛季获胜最多的纪录。

汉密尔顿在比赛下半段抱怨了引擎动力不足的问题，而且一度被佩雷兹追到接近一秒。但是英国人最终守住了第二名的位置。不过，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在赛后承认，用中性胎发车可能不是正确的策略。墨西哥人则连续两年在主场登上领奖台。

最后时刻，眼见前三名无望的拉塞尔尝试争取最快单圈，并且成功在最后一圈做出了1分20.153秒，从佩雷兹手里抢走了额外的一分。

整场比赛在很大程度上是不同轮胎策略的消耗战。在中游集团的争夺中，Alpine的阿隆索和埃斯特班·奥康以及迈凯伦的兰多·诺里斯都用了中性胎-硬胎的策略，而第11和12位发车的丹尼尔·里卡多和周冠宇执行了超长的第一段策略，分别直到第45和46圈结束才进站并且都换上软胎。

第51圈，里卡多和角田裕毅发生了激烈的较量，在5号弯里发生了碰撞。AlphaTauri车手轮胎骑上迈凯伦赛车后，偏离了赛道。日本车手回到赛道后并且回到了维修区，但最终退赛——成为本场比赛两名没有完赛的车手之一。赛会干事很快认定澳大利亚人需要为事故负责，向他开出了加时10秒的处罚。尽管如此，里卡多火力全开，连续超越Alpine对手，而且甩开了身后奥康10秒，以第七名完成了比赛。法国人为他的车队取得第七名的成绩。

反观，阿隆索在连续被队友和里卡多超越后，在无线电里表达了失望的情绪：“多么惊人的赛季！多么惊人的赛季！”不久之后，这位西班牙车手在第65圈疑似因“引擎”问题直接停在了赛道上退赛。这次意外导致了短暂的虚拟安全车，但是很快恢复正常。

诺里斯在最后阶段对博塔斯做出成功的超越后，为迈凯伦实现了双车完赛。这使得迈凯伦在制造商积分榜上与Alpine的差距缩小到7分——在还剩两场比赛的情况下，制造商第四名之争进一步白热化。

博塔斯以第十名完赛，虽然名次相比发车位置掉了4名，但是为阿尔法·罗密欧在年度第六名的争夺中取得了宝贵的一分。皮埃尔·加斯利则以0.6秒之差无缘积分区。他在比赛前半段对阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔做出了一次超越，但因为把对手逼出了赛道而受到了5秒罚时，并在超级驾照上扣除一分——这让他距离自动停赛一场只有2分之差。

威廉姆斯的亚历山大·阿尔本同样以中性胎和软胎的策略进行比赛，成功前进了5个名次，获得了第12名。

相比里卡多，周冠宇换上软胎后的进展并不那么顺畅。不过第59圈，他在与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔缠斗几圈后，在1-2号弯成功抢占位置，超过了阿斯顿·马丁赛车，最终以第13名完成了自己在墨西哥的首次比赛。

阿斯顿·马丁在墨西哥城的整个周末进展不佳。因受罚而从最后一位发车的兰斯·斯特罗尔虽然第一圈连续前进了5个位置，但AMR22赛车本身速度不济，令他只能跟在维特尔身后收获第15名。哈斯的两辆赛车平安地完成了比赛，米克·舒马赫位于凯文·马格努森之前。尼古拉斯·拉蒂菲则在所有完赛的车手中垫底。