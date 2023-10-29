墨西哥城大奖赛：维斯塔潘一骑绝尘获胜，佩雷兹发车事故后退赛
马克斯·维斯塔潘在曾被红旗中断的墨西哥城大奖赛里，依靠着RB19赛车巨大的性能优势第五次赢得墨西哥城的比赛，而他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹主场作战却则在一号弯撞车后退赛。
一号弯前的长直道上，第三四位发车的两辆红牛赛车夹击杆位处罚的莱克勒克。佩雷兹从外线试图进弯，但莱克勒克无路可走，墨西哥人赛车被顶出赛道。虽然他驶回了维修区，但车队检查赛车后确认悬挂受损，不得不退赛。
这次事件中，处于赛道最内线的维斯塔潘幸运地没有受到牵连，而且趁着摩纳哥人受到阻碍，快速拉开差距。当DRS启动时，他已经拉开了2秒优势。莱克勒克被车队告知鼻翼受损，但不用进站。
第六位发车的汉密尔顿在一号弯混乱中前进到第四，并在连续追逐了丹尼尔·里卡多9圈后，在第11圈开始时潜入一号弯内线，完成了超越。
处于领先位置的维斯塔潘在第19圈率先进站，尽管出站后他落到第七，但没有遇到任何车流问题。当身前其他赛车相继进站后，荷兰人稳稳地回到第一。
汉密尔顿在第24圈第一次进站，用硬胎替换发车时用的中性胎。而两辆法拉利赛车直到第30圈才先后进站，当莱克勒克维持在英国人身前时，塞恩斯则落到梅赛德斯车手身后。
33圈过后，维斯塔潘逐渐把领先优势扩大到19秒。然而第34圈，马格努森的赛车在通过9号弯时向车队报告后轮完全丢失，话音刚刚落他的哈斯赛车就一头撞上护墙。赛车受损严重，丹麦人迅速逃出驾驶舱并跳到轮胎墙后方。赛会派出安全车，此时破损不堪的哈斯赛车尾部起火，赛会立即出示红旗中断比赛。红旗下，所有剩下的赛车回到维修区，而且都得到了换胎机会。
比赛以静态起步的形式恢复。维斯塔潘牢牢占据着领先位置，而且快速建立对莱克勒克的差距，让后者无法使用DRS。这给了换上中性胎的汉密尔顿机会，他在第41圈冲向一号弯的路上，在右侧车轮轧到草地的情况下，仍然完成对使用硬胎的莱克勒克的超越。
余下的30圈里，维斯塔潘继续一骑绝尘地在前方零跑，并且最终以13.8秒的巨大优势第一个迎接挥舞的格子旗，在墨西哥取得三连胜的同时，个人F1生涯胜利累计达到51场——与世界世界冠军阿兰·普罗斯特持平。
汉密尔顿在超过莱克勒克后，需要对他的旧中性胎进行管理，而法拉利车手同样需要延长旧硬胎的寿命。不过，前者还是设法渐渐把与法拉利赛车的距离拉开到7秒以上。虽然英国人在最后一圈被告知“安全完赛”，但他还是在第二个冲线的同时，做出了全场最快单圈。对于在奥斯汀赛后被取消成绩的俩人来说，这一次双双登上领奖台。
塞恩斯在比赛重新开始后一度受到乔治·拉塞尔的压力，但后者在拥有DRS的几圈里没有找到任何机会，随后渐渐无法跟上法拉利对手。西班牙人收获了第四名。
拉塞尔在被塞恩斯甩开后，在最后几圈遭遇了本场比赛从第17位发车的兰多·诺里斯。迈凯伦车手在排位赛遭遇问题而在Q1就遭到淘汰。他采用了反向策略，而且用软胎发车。马格努森导致的安全车出现时，他立即第二次进站，试图抢占“廉价进站”的机会，但因为红旗的出现，没有站到任何便宜，从从第十位重新投入比赛。
尽管诺里斯在重新发车阶段滑落到第14位，但此后依靠赛车更快的速度，一路往前追。进入最后15圈时，队友奥斯卡·皮亚斯特雷果断地让出第七的位置后，他快速接近前队友丹尼尔·里卡多，并且上演了一次精彩的超车。还剩5圈时，他又追上并超过同胞拉塞尔，完成了从第17位发车到第五名的大逆袭。
当队友汉密尔顿追到领奖台上时，拉塞尔除了在重新发车时上升到第五，但缺乏超车所需的真正速度优势，只能接受第六名的结果。在他身后是两位澳大利亚人车手——里卡多和皮亚斯特雷，尤其前者取得了回归赛场以来的最佳成绩。
第九名被威廉姆斯的亚历山大·阿尔本获得。从第14位起步的他在第一圈上升到第11位，并紧紧追赶从第十位发车并保持在位置上的周冠宇。本周末阿尔法·罗密欧赛车在极高速的罗德里格斯兄弟赛道上单圈速度不俗，但威廉姆斯赛车直线效率方面显然更具优势。阿尔本超过周冠宇后就始终处于积分区的争夺行列。尽管他也在安全车期间立即进站，但那也是他全场第一次进站，因此没有造成任何损失。
Alpine车手埃斯特班·奥康以第十名完成比赛。法国人从第13位重新开始比赛，在最后阶段追到了尼科·霍肯博格身后。本周末，这位哈斯车手庆祝个人第200场里程碑。从第12位发车的他，在一号弯的混乱中来到第十，随后大半场比赛都跑在积分区范围内。但进入尾声时刻，轮胎衰退严重的德国人无力阻挡对手，不仅被奥康抢走了最后一分，而且最终滑落到第13位。
皮埃尔·加斯利落后Alpine队友奥康3秒，与积分区失之交臂。角田裕毅则度过了一场大起大落的比赛。因为更换动力单元套件而推到第18位发车的他，在红旗出现前已经来到第八。但重新开始比赛后，与皮亚斯特雷在争夺中冲出赛道，让他失去了得分机，只能以第12位完成比赛。
从第九十位发车的阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯和周冠宇，在第一次换胎后始终无法保持积分争夺的势头，最终滑落到第14和15位。面对超过42摄氏度的气温，中国小将一度向工程师报告感觉赛车内有地方“很烫”。威廉姆斯的洛根·萨金特则在临近比赛结束时退赛。
与此同时，阿斯顿·马丁终于结束了噩梦般的周末。费尔南多·阿隆索在第13位发车之后，没有实质的竞争力，最终以退赛告终。而兰斯·斯特罗尔因为车队在赛前为他修改了赛车调校，不得不从维修区开始比赛。最后阶段，当加拿大人与博塔斯发生事故后，同样回到为序曲结束了自己的比赛。
由于佩雷兹的退赛，汉密尔顿与他的积分差距缩小到20分。在只剩三个周末——包括下周末的巴西大奖赛是冲刺赛周末——情况下，车手年度第二名之争仍然非常开放。梅赛德斯和法拉利本周末均获得27分，使得两支车队在积分榜上仍维持着22分的差距。而迈凯伦则对阿斯顿·马丁拥有了20分的优势。
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