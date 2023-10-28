墨西哥城大奖赛排位赛：莱克勒克力压队友第一，法拉利包揽第一排
查尔斯·莱克勒克在墨西哥城大奖赛中，击败法拉利队友卡洛斯·塞恩斯和三届世界冠军马克斯·维斯塔潘，抢到本周日比赛的杆位。
本场排位赛前几名赛车差距十分接近。Q3开始后，当维斯塔潘做出1分17.286秒后不久，两位法拉利车手冲上前二名，就在队友卡洛斯·塞恩斯超过荷兰人后不久，莱克勒克达到1分17.166秒，比队友稍快0.067秒。
丹尼尔·里卡多回归以后第一次在排位赛闯入Q3，第一圈只比红牛前队友慢0.096秒，列第四。而梅赛德斯的乔治·拉塞尔、刘易斯·汉密尔顿用旧软胎做出的第一个计时圈，当时排名第五和第六。
最后一轮冲刺，维斯塔潘进步到1分17.263秒，虽然莱克勒克和塞恩斯都没有进步，但仍然保持在维斯塔潘之前。就此，莱克勒克拿到了个人本赛季第四个杆位。
迈凯伦在兰多·诺里斯第一阶段就遭淘汰的情况下，由奥斯卡·皮亚斯特雷进入最后阶段。澳大利亚新秀上升到时间榜第五后，很快被塞尔吉奥·佩雷兹取代。而汉密尔顿尽管第二圈提高到1分17.454秒，但依然只能让他排名第六。皮亚斯特雷滑落到第七后，将和拉塞尔一起从第四排发车。
两辆阿尔法·罗密欧双双进入最后一轮，但没有足够竞争力向更靠前的位置冲击。瓦尔特利·博塔斯和周冠宇分获第九和第十。
Q2结束时，阿尔本最后一个做出有效计时圈让自己上升到第九，正好将当时第十位的周冠宇挤到第11位。但是泰国车手的时间因违反赛道边界
本场排位赛前几名赛车差距十分接近。Q3开始后，当维斯塔潘做出1分17.286秒后不久，两位法拉利车手冲上前二名，就在队友卡洛斯·塞恩斯超过荷兰人后不久，莱克勒克达到1分17.166秒，比队友稍快0.067秒。
丹尼尔·里卡多回归以后第一次在排位赛闯入Q3，第一圈只比红牛前队友慢0.096秒，列第四。而梅赛德斯的乔治·拉塞尔、刘易斯·汉密尔顿用旧软胎做出的第一个计时圈，当时排名第五和第六。
最后一轮冲刺，维斯塔潘进步到1分17.263秒，虽然莱克勒克和塞恩斯都没有进步，但仍然保持在维斯塔潘之前。就此，莱克勒克拿到了个人本赛季第四个杆位。
迈凯伦在兰多·诺里斯第一阶段就遭淘汰的情况下，由奥斯卡·皮亚斯特雷进入最后阶段。澳大利亚新秀上升到时间榜第五后，很快被塞尔吉奥·佩雷兹取代。而汉密尔顿尽管第二圈提高到1分17.454秒，但依然只能让他排名第六。皮亚斯特雷滑落到第七后，将和拉塞尔一起从第四排发车。
两辆阿尔法·罗密欧双双进入最后一轮，但没有足够竞争力向更靠前的位置冲击。瓦尔特利·博塔斯和周冠宇分获第九和第十。
Q2结束时，阿尔本最后一个做出有效计时圈让自己上升到第九，正好将当时第十位的周冠宇挤到第11位。但是泰国车手的时间因违反赛道边界而被取消，中国小将重新进入前十名。
Alpine车手皮埃尔·加斯利排名第11位，另外三位被淘汰的分别是尼科·霍肯博格、费尔南多·阿隆索和角田裕毅。霍肯博格将在本周日的比赛中迎来个人第200场大奖赛，将从第12位开始比赛。其中阿尔本和角田都没有单圈时间，分列的第14和15位。
Q1尾声阶段，阿隆索的打转引发阿勒黄旗，大部分正在赛道上的赛车没能进步。对于连续四场登上领奖台的兰多·诺里斯来说，这是最不幸的局面。在第一圈没有做出时间后，他只能依靠第二圈。但是黄旗出现让他无法做出有竞争力的单圈时间，原本排在倒数第一。
洛根·萨金特被取消单圈后落到最后，尽管这让诺里斯前进一位，但仍然只有19名。埃斯特班·奥康、凯文·马格努森和上一场在奥斯汀终于重回积分区的兰斯·斯特罗尔一起淘汰。
然而，本场排位赛里多位车手在赛后受到调查，包括拉塞尔在维修区出口等绿灯，刚刚启动又停下，使得身后的最许多赛车也被耽误。赛会干事决定在排位赛后进行调查。
而被取消，中国小将重新进入前十名。
Alpine车手皮埃尔·加斯利排名第11位，另外三位被淘汰的分别是尼科·霍肯博格、费尔南多·阿隆索和角田裕毅。霍肯博格将在本周日的比赛中迎来个人第200场大奖赛，将从第12位开始比赛。其中阿尔本和角田都没有单圈时间，分列的第14和15位。
Q1尾声阶段，阿隆索的打转引发阿勒黄旗，大部分正在赛道上的赛车没能进步。对于连续四场登上领奖台的兰多·诺里斯来说，这是最不幸的局面。在第一圈因赛车问题没有做出时间后，他在第二圈又出了错。而第三圈——也时最后一次——尝试时，黄旗的出现让他无法做出有竞争力的单圈时间，在时间榜上排在倒数第一。
威廉姆斯的洛根·萨金特因赛道边界违规被取消单圈时间后落到了最后。再加上角田更换动力单元主要零件收到的发车位出发，诺里斯前进两位，但仍然只能从第18名发车。埃斯特班·奥康、凯文·马格努森和上一场在奥斯汀终于重回积分区的兰斯·斯特罗尔一起淘汰。
排位赛结束后，多位车手在赛后受到调查，包括拉塞尔在维修区出口等绿灯，刚刚启动又停下，使得身后的最许多赛车也被耽误。赛会干事决定在排位赛后进行调查。
排位赛结束后，多位车手受到调查，包括拉塞尔、维斯塔潘、阿隆索在维修区出口涉嫌阻挡，而汉密尔顿和萨金特则有在黄旗下未减速之嫌。经过听取车手和车队的证词，以及检查数据和视频录像，赛会干事决定不进一步处理拉塞尔、维斯塔潘和阿隆索卷入的事件。
原因是，车队和车手一方面辩称，既要遵守赛道上的最大时间差（该规则阻止车手为了拉开间距而在赛道上以极慢的速度行驶），又要为建立适当的距离来做排位冲刺圈，只能在维修区里拉开与前车的窗口，因为这么做相比于在车速可以达到300公里/小时以上的直道上更加安全，而维修区并不属于规则写明的“SC2和SC1之间”。赛会干事接受了车队和车手方面的辩驳，但也意识到相关规则需要完善，以解决这一可能导致维修区出口拥堵的问题。
对于汉密尔顿途径阿隆索引发的黄旗路段时车速的事件，赛会干事检查数据后确认英国人比他先前一圈有了明显的减速，因此不予追究。但萨金特则因为在同一路段超过了角田，被罚退后10个发车位置，并且扣除两个驾照分。另外，威廉姆斯因为将千斤顶遗留在停车点，并且被离开AlphaTauri车库（紧邻威廉姆斯）的角田撞上，被处以2万欧元罚款，其中一半金额缓期执行。
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