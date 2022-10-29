墨西哥城大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄夺杆位

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与过去排位赛不同的是，前两个阶段的最快时间都由刘易斯·汉密尔顿做出。进入Q3，维斯塔潘在第一次尝试时跑出1分17.947秒冲上第一。此时，拉塞尔以1分18.079秒紧随其后，而汉密尔顿的1分18.094秒因为在3号弯违反赛道界限规则被删除。不仅如此，七届世界冠军在回场圈表示感觉赛车有驾驶性问题并且动力不足。

最后一圈飞驰开始，维斯塔潘进一步提高到1分17.775秒。拉塞尔原本也做出了紫色时间，但在第三计时段出错后放弃。汉密尔顿在没有第一个计时圈的情况下，跑出一圈1分18.084秒。虽然两位梅赛德斯车手没能把维斯塔潘拉下马，但将在周日同时从前三位发车。

主场作战的塞尔吉奥·佩雷兹在两轮冲刺过后排名第四，但是与汉密尔顿只有0.044秒的差距。法拉利在本场排位赛表现欠佳，没能向杆位发起冲击，最靠前的是第五名的卡洛斯·塞恩斯。而令人意外的是，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯把两名法拉利车手分开，排在查尔斯·莱克勒克之前。兰多·诺里斯击败了直接竞争对手费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康，分别排在第八至第十。

丹尼尔·里卡多未能在Q2第二圈进步，让他以0.053秒之差被挡在前十名之外。首次在墨西哥比赛的周冠宇在第二个计时圈提高了0.3秒，但止步于第二阶段，而且与进入前十名的博塔斯在本阶段相差0.7秒左右。不过，中国小将排在AlphaTauri的角田裕毅和皮埃尔·加斯利之前。凯文·马格努森名列第15位，但因为在周五之后启用了超额的内燃机，将被罚退后5个发车位置。

Q1结束时，周冠宇在第二圈的进步后上升到第14位，直接把米克·舒马赫淘汰出局。德国人距离惊险晋级的队友还有0.126秒的差距。塞巴斯蒂安·维特尔做出的时间与同胞完全相同，但因为较晚做出而排在第17名，一起无缘Q2。排位赛当天迎来生日的兰斯·斯特罗尔并没有好运，仅仅获得第18名，只是高于两名威廉姆斯车手，其中亚历山大·阿尔本在最后一圈进行到8号弯时出现问题，没能提高时间。而尼古拉斯·拉蒂菲比队友满了0.3秒之多，排名垫底。不过，斯特罗尔因为在奥斯汀与阿隆索的事故，受到了退后三位的处罚，将从最后一位发车。