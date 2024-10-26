墨西哥城大奖赛排位赛：塞恩斯首次摘杆位，维斯塔潘击败诺里斯
塞恩斯第一次在墨西哥摘下杆位，法拉利成为2024赛季迄今为止两位车手都拿到过杆位的车队
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
卡洛斯·塞恩斯在墨西哥城大奖赛排位赛中力压马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯，帮助法拉利连续两年在罗德里格斯兄弟赛道锁定杆位。
Q3开始后，杆位争夺异常激烈。维斯塔潘先以1分16.368秒排在第一，诺里斯的第一圈出错，只有1分16.937秒。当莱克莱克跑出1分16.415秒时，塞恩斯做出更快的1分16.055秒。此时，维斯塔潘的时间被取消，因为在2号弯违反赛道边界规则。这意味着两辆法拉利排在前二，而拉塞尔和汉密尔顿的第一圈过后位于第三四名。
进入最后一圈，西班牙人继续快马加鞭，一举打破1分16秒大关，将标杆提高到1分15.946秒。克莱克虽然也有进步，但不足以挑战队友。此时，维斯塔潘在前一圈被取消的压力下，做出1分16.171秒。当诺里斯的第二次努力定格在1分16.260秒时，西班牙人本赛季第一次夺得杆位，也将在个人生涯里第六次在大奖赛里从杆位发车。
维斯塔潘的计时圈尽管没能让他获得杆位，但以0.089秒击败了争冠对手诺里斯，跻身第一排，而后者将与莱克莱克一起从第二排发车。
两辆梅赛德斯赛车竞争力显然比练习阶段有所提升，但只是不足以竞争第一排。刘易斯·汉密尔顿最后时刻在倒数第二个弯轧路肩过多后没能提高时间，使得队友乔治·拉塞尔维持在第五，而俩人将占据第三排。
哈斯保持着本周末的良好趋势，凯文·马格努森和尼科·霍肯博格将双双从前十位开始比赛。不过当丹麦人取得第七名时，他的队友在通过体育场路段时出现小失误，没能在时间榜上超越皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本。法国人为Alpine连续两个周末闯入Q3并获得第八名。而泰国车手在周五撞墙后强势复苏，将从第九位发车。
Q2尾声阶段，考虑到赛道进化程度之快，以及新旧轮胎之间的速度差，除了排在前二位的诺里斯和维斯塔潘，其他赛车都在赛道上。
眼看计时即将归零，正在最后一个冲刺圈的角田裕毅在12号锁死轮胎后直接撞墙。这次事故带出了红旗，而且本阶段不再进行。这位日本车手本周末表现不俗，当时他与处于第十的加斯利只有0.081秒。撞车不仅让他自己失去了进入前十的机会，而他的RB队友廉姆·洛森不得不放弃最后的冲刺，使得俩人双双止步于第二阶段。
由于红旗，所有在做计时圈的赛车无法继续。阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔尽管在第一计时段有所提高，但只能接受第13和14名的记过。瓦尔特利·博塔斯更为不幸，他自比利时大奖赛后第一次——且代表索伯——从Q1突围。事发时，芬兰人已经来到第三计时段，但不得不放弃最后三个迷你计时段，排名第15位。
Q1结束时，威廉姆斯的弗朗哥·克拉平托距离及格线0.151秒未能晋级。但本阶段爆出大冷门，迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和主场英雄塞尔吉奥·佩雷兹都遭到淘汰。
皮亚斯特雷和队友诺里斯一样在第一圈用中性胎，但时间远不理想。然而当他换上软胎后，第一个计时圈做出1分17.631秒，但因为在12号弯偏出赛道而被取消。澳大利亚人不得不顶住压力做第二圈，但只是达到1分17.597秒，处于危险区。当其他车手提高之后，他滑落到第17位。
佩雷兹整个周末都感到挣扎，排位赛开始后也始终难以找到速度，仅仅名列第19位。这是他加入红牛以后第一次没能在主场的排位赛里闯过第一阶段。Alpine车手埃斯特班·奥康相差自己在印度力量时的前队友0.006秒，同样无缘晋级。周冠宇则连续三场排位赛位列最后一名。他在第二个计时圈之后报告车队赛车动力突然切断，但工程师检查了模式等设置。当队友博塔斯进入第二阶段时，中国小将无法突围。
排位赛后周冠宇表示他没有犯错，只是对于赛车的平衡性感到挣扎，尤其是最后一套轮胎没有达到预期。“对于今天的位置，我对平衡很挣扎，特别是最后一套轮胎，我预计如果不能更快的话，至少能快0.3-0.4秒，可以在驾驶性上有点进步。但是我损失了抓地力，而且发现只有一圈算干净，这并不在我的预料之中。需要看一下，因为这个周末很困难，我对赛车感觉不好。”
周冠宇在在第二个计时圈之后向车队报告感觉到引擎cut，检查了模式等设置。
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