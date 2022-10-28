墨西哥城大奖赛周五：拉塞尔全天最快，莱克勒克撞墙

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第一节练习开始时赛道抓地力较低，不少车队遇到了麻烦，包括新晋两届世界冠军马克斯·维斯塔潘，荷兰人在11号弯一度打转失控。60分钟的阶段结束时，红牛车手仅仅排名第四。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯成为第一节练习最快的车手，但是他做出的1分20.707秒只比队友快了0.046秒。主场比赛的塞尔吉奥·佩雷兹名列第三。他与维斯塔潘的单圈时间完全相同，但因为先做出而得以更加靠前。

刘易斯·汉密尔顿是最后一个用软胎的车手，以第五名完成本阶段，位于费尔南多·阿隆索之前，随后是瓦尔特利·博塔斯、兰多·诺里斯、皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔。

第一次来到墨西哥比赛的周冠宇排名第12位，与身前的丹尼尔·里卡多只有0.058秒的差距。虽然他曾一度在维修区出口做起步练习时离合器卡住，但很快重返赛道。

多支车队在罗德里格斯兄弟赛道执行年轻车手出场人物。明年将代表AlphaTauri比赛的尼克·德福瑞斯最后一次坐进梅赛德斯赛车。他的未来东家则启用了连姆·洛森。威廉姆斯再次让洛根·萨金特出场。Alpine和哈斯分别派遣杰克·杜恩和皮埃特罗·菲迪帕尔蒂驾驶赛车。后者因为在3号弯停车，导致了第一面红旗。而距离倒计时结束还剩4分钟时，洛森引发了第二次红旗。

本周末的第二节练习因为2023年轮胎测试而延长了30分钟，大多数车手在整个阶段做了轮胎测试，而那些没有参加第一节练习的车手则对本周末的轮胎进行了尝试。最终，拉塞尔用软胎跑出了本阶段也是当前最快的单圈时间1分19.970秒，随后是角田裕毅，埃斯特班·奥康则排名第三。在用测试轮胎的车手中，汉密尔顿做出的1分21.509秒最快。

前30分钟刚刚过去后，莱克勒克在8号弯对赛车失去控制后直接撞上护墙，导致本阶段被中断了20分钟。最后时刻，原本遇到引擎过热问题的周冠宇，又因为液压问题而在体育场路段停下阿尔法·罗密欧赛车，赛会在出示红旗的同时宣布不再继续。