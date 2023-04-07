墨尔本险情粥，F1赛事干事打算重申重新开赛程序
国际汽联赛事干事认为，在澳大利亚大奖赛中安全车下的险情发生后，F1应考虑修改静态重启程序的相关规定。
虽然墨尔本的比赛尾声阶段十分混乱，引发了对于静态重启是否合适的讨论，但另一个问题在比赛刚早期就出现了。
亚历山大·阿尔本在第7圈的撞车事故引发了第一次红旗，比赛控制中心宣布了静态重启。根据规则要求，比赛重新开始时，安全车需要先带领赛车编队，再进入维修区。
但这次差点引起了一场大事故。领跑的刘易斯·汉密尔顿放慢了速度，但后面的赛车以高速追近大部队。这是因为乔治·拉塞尔在离开维修站时较慢，所以他得加速缩小车距。赶上大部队后，他便开始减速，后面的赛车也赶了上来，好几辆赛车不得不急刹车来避免追尾。
红牛车队的塞尔吉奥·佩雷斯差点被阿尔法·罗密欧的周冠宇撞到，而威廉姆斯车队的洛根·萨金特不得不采取躲避措施，才避免径直撞上阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。
凯文·马格努森高速接近前面减速的赛车，不得不采取躲避措施，让他的哈斯赛车开上了砂石地，来避免发生事故。
Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43
Photo by: Alfa Romeo
大奖赛结束后，赛事干事对本起事件进行了审查，他们认为没有车手对本次事故负有特别责任。
赛事干事在一份声明中说： "当拉塞尔和后面的赛车追上前面的赛车时，因为两组车之间的巨大速度差，一些车手不得不采取躲避措施。”
"从安全的角度来看，这不太理想。 虽然拉塞尔的起步很慢，但鉴于出维修区前，他必须保持在维修区限速之内，而且他立即加速来拉近车距，我们认为没有必要或者说不应该因为拉塞尔在维修区中起步慢，而对他进行处罚，因此，我们没有采取进一步的行动。”
然而，赛事干事认为，编队圈程序的规定还有改进空间——特别是涉及到领跑赛车控制速度的相关规定。
《竞赛规则》第58.8条规定，当安全车灯亮起时，领跑的赛车在比赛重新开始前必须保持在安全车后10个车身距离之内。
然而，一旦静态重启的信息发到各车队，安全车灯就会熄灭，领跑的赛车就可以压车——正是这次前半圈所发生的情况。
《竞赛规则》第58.11条规定： "此时，安全车后的第一辆车有权控制速度，如有必要，可以落后十个车身距离以上。"
赛事干事认为，领先赛车在这一圈早期就能自由支配速度，这部分规则还有修改的空间。 "我们确实认为一部分问题在于，规则允许领先赛车控制速度，即使重新比赛从维修区出发的静态重启（而不是动态发车）。也许在未来应该进行审视，看看这种重启方式来说是否合适。"
翻译/Chloe
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