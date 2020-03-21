塞恩斯：《Drive to Survive》“夸张”了车手竞争

二月底播出的第二季《Drive to Survive》中，有一集重点讲述了塞恩斯与丹尼尔·里卡多之间的竞争。

故事始于2018赛季中期里卡多决定离开红牛，在2019年加盟雷诺。这导致了塞恩斯被迫离开法国车队，他一度担心无法继续留在F1。不过最后，西班牙人受到了迈凯伦的青睐。

2019赛季开始后，当澳大利亚人在雷诺的开局并不顺利时，他的西班牙对手在迈凯伦则渐入佳境。最终，塞恩斯在上赛季车手年度积分榜上排名第六，成为中游集团车队中排名最高的车手，同时也比里卡多高出三个名次。

澳大利亚大奖赛被取消前，塞恩斯在墨尔本的围场里被Motorsport.com问到他对新一季电视剧的看法，而他回答说：“挺不错，我很喜欢。“可能（我）和丹尼尔的竞争关系有点夸张了，正如你们（媒体）可能感到奇怪一样。

“但与此同时，对我们在美国的车迷来说，很多人来跟我说这些剧集多么激动人心、让他们看得有多么激动。我认为这为F1带来很好的反响。

“所以即使他们有时候对竞争关系有点夸张，我还是欢迎的，我认为这对F1是好事。为什么不把所有事情都更夸张化一点呢？我认为那也没关系。”

今年年初，里卡多在美国出席脱口秀节目时表示，《Drive to Survive》剧集在美国提升了F1车手的认知度。不过，红牛车手马克斯·维斯塔潘认为，该系列剧在反映车手真实性格方面存在偏差。

虽然2020赛季因为全球新冠肺炎疫情而搁置，但是没有妨碍Netflix对第三季F1纪录型电视剧进行素材的拍摄。

事实上，该美国电视节目制作公司所支付的F1版权费，远不及付费电视台为比赛直播和报道签署的合约。尽管如此，F1竞赛事务总监罗斯·布朗认为这一举措对F1的价值并不在于金钱收益。

“我认为，向车迷展示F1的另一面是很好的事情，因为大多数车迷只看到过赛道上的事情和赛道上的采访，”布朗说，“突然间你看到了幕后故事，既有赛道上的，也有车队工作的工厂和基地里的。”

“我认为这给观众带来引人入胜的见解。我们发现这对非赛车迷观众非常有吸引力，事实上这把他们变成了赛车迷。上赛季，一些赛事推广方表示，他们测量到Netfliex节目播放后对F1兴趣的增长。”

“虽然Netflix剧集本身对我们来说并不是收益很大的尝试，但是就F1的大范围报道来说，效果相当好。这一类型的主动行动是我们现在提倡的，我们正在研究如何从整体上提升F1。”

Related video