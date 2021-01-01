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塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权

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塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权
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卡洛斯·塞恩斯希望2022年F1的规则能如同其所宣扬的那样，让车手重新掌握更多的主动权。

F1正在准备从2022年开始实施全新规则，并希望通过“地面效应”令赛车更好地相互跟随，从而提升比赛的精彩程度。与此同时，包括预算帽和更公平的奖金分红等一系列的财政安排，也将更有助于缩短各队的差距。

塞恩斯表示，F1目前的弊端在于赛车的性能表现过于占据主导位置，以至于车手的天赋无法完全展现出来。这也是为何西班牙人希望2022年的改革生效后，顶级车手能更好地展示他们的技术。

 “我希望未来F1的差距可以进一步被缩短，以便让车手创造更多的不同，”塞恩斯表示。 “当你来到F1时，你很快就会意识到，要打败任何一个赛车比你快0.3秒的对手是非常困难的，因为作为一名车手，你和你的队友始终要并肩为0.2秒而拼搏。"

"我和所有的队友都是这样，你只有0.2秒的优势或者劣势。但当有人比你快1.5秒时，你就知道你和他的竞争完全不在一个水平。

 “我希望我们能缩短各个集团的差距。我认为FOM、Liberty和国际汽联在制定2022年的规则方面做得很好，他们创造了这个机会。

 “所以希望这种情况能够发生，令我们的运动在驾驶方面变得更依赖于车手，而不是机械。我认为差距可以被大幅缩短，缔造更多的乐趣。我想这样可以吸引更多的观众，对大家都有好处。”

目前在高下压力下，赛车难以彼此追近的难题在赛季收官站阿布扎比暴露无遗，比赛中的超车可谓屈指可数。比赛一结束，世界冠军刘易斯·汉密尔顿就表达了自己的意愿，希望2022年的规则能完全实现F1高层们所期望的目标。

 “我真心希望并祈祷2022年的赛车能更有利于跟车，因为我不知道，那感觉像是一场看起来很无聊的比赛，”英国人表示。

 “只要你追近到3秒之内，你就会四处打滑，而且一直处于乱流之中。我真的希望罗斯（布朗）的提议会有所不同。我们只是需要好的轮胎。”

翻译/小飞侠

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