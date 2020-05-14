法拉利与塞恩斯签约两年

本周二法拉利对外确认将与塞巴斯蒂安·维特尔在今年年底不再继续合作之后，意大利车队在48小时内闪电宣布了德国人的接替人选，他就是今年效力于迈凯伦的塞恩斯。

去年迈凯伦获得年度第四名的过程中，塞恩斯在收官阶段的巴西大奖赛中获得了第三名，F1生涯里第一次获得前三的成绩。

虽然是WRC世界冠军和达喀尔拉力赛冠军老卡洛斯·塞恩斯的儿子，但是小塞恩斯一直梦想成为F1车手。

2015年，他作为红牛签约车手，在Toro Rosso（今年更名为“AlphaTauri”）开始参加F1。2017赛季结束前，对于红牛迟迟不提拔自己感到不满的西班牙人，作为迈凯伦-本田-雷诺-Toro Rosso多方协议的一部分，被“交换”到了雷诺。

但是在仅仅代表法国车队参加了25场比赛后，当迈凯伦在2018年招募丹尼尔·里卡多失败后，塞恩斯在2019赛季坐进了英国车队的赛车。上赛季，他拿到了年度第六名，成为中游集团车手最高的排名，证明了自己的价值。