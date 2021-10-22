塞恩斯：驾驶2022年赛车的感觉“相当不同”是车手间公开的秘密

当前F1车队仍在设计符合明年全新规则的车型，但同时也已将模型载入了模拟器中。此前迈凯伦王牌手兰多·诺里斯曾提出，他最初模拟试驾的2022版赛车“不如现在的赛车好”，从而引发了一些争议。

而对于已在马拉内罗的模拟器上驾驶2022年赛车进行过大量测试的塞恩斯看来，英国人对于明年赛车感觉的看法并非“独一无二”。

当被Motorsport.com问及他是否同意诺里斯对2022年赛车的看法时，西班牙人表示：“在围场里这是事关百万美元的问题。我们知道自己的赛车是什么感觉。而在同僚之间，我们也会问，‘你的车感觉如何?’”

“我认为在围场和车手中开始有一种趋势，我们都在朝着这一方向靠拢：‘哇，这与我们现在的情况和如今赛车的感觉大不相同，相去甚远。’”

2022款赛车将大大减少目前对赛车上方空气动力气流产生下压力的依赖，而更多地依赖于地面效应。这意味着在驾驶舱中操控赛车的方式，尤其在过弯时将会有非常不同的感觉。

同时塞恩斯补充道：“这将是一个巨大的改变。也许我们之间也必须开始接受这将是一个相当大的变化。“

Carlos Sainz Jr., Ferrari with 2022 18-inch Pirelli Zero Photo by: Pirelli

“至于围场的谣言真的开始朝着这个方向发展：基本上我不必告诉你任何关于赛车的事情，因为我不能谈论它。”

此外西班牙人表示，自今年年初以来，他一直在研究2022年的模拟模型。很明显，法拉利正在为这个项目竭尽全力。

“我从1月或2月就开始试驾这辆赛车了，今年我已经能做到熟练地操控它好几次了，” 他解释道，“上一次测试环节就在上周。”

“同时今年在我们每次完成倍耐力的轮胎测试后，我们都会试着进行回顾并检查轮胎模型，然后试图把它安装到赛车上。”

“在2022年的项目上有很多工作要做，整个工厂都在全心全力地工作。这将是一场全力以赴的战斗，我们认为这对法拉利是一个很好的机会。我们到底能不能赢?”这是另一个问题。但是毅力、时间和计划肯定是不可或缺的。”

“显然，从车手的角度来看也不太一样。因为我已经在模拟器上熟练驾驭那辆赛车好几次了。”

翻译/小飞侠