塞恩斯：颈部缺练或让车手在第一场很难完赛

按照新冠肺炎疫情目前的发展，F1可能直到7月才能重新开赛。这意味着从2月底的巴塞罗那测试之后，车手们至少有4个月没有摸过赛车。虽然“居家”期间，车手们的日常训练并不间断，但是塞恩斯承认颈部是最难训练的，因为无论哪种训练方式都无法模拟驾驶赛车时的G力作用。

近期Sky Sports F1的特别播客节目中，2009年世界冠军简森·巴顿向这位迈凯伦现役车手抛出问题：尽管车手们都超级强健，但是否能在第一场比赛里整场都抬着头？

西班牙人回答说：“我也有一样的担心。我认为车手唯一无法像身体其他部分那样保持强健的地方就是颈部。可能核心肌肉有一点。

“我总是在第一天测试跑完100圈后觉得胃难受；在承受那么多的G力之后，很难消化食物。我认为这会是我们所有人主要担心的事情，看颈部可以承受多少圈。”

由于法国政府延长了禁止大型聚会直到6月底，法国大奖赛基本上无法如期举行。这使得F1最有可能在7月初的奥地利启动，而且拥有赛道的红牛公司也提出了确保车队人员完全隔离的安全保障方案。

塞恩斯认为红牛环赛道对颈部算友好的，但是如果第一场比赛在绝大部分路段以慢速弯组成的新加坡，可能有车手无法坚持到结束。

“希望奥地利不是那么糟糕的赛道，但是如果你突然把我们放到新加坡去进行第一场比赛，很多人真的真的真的会连跑完比赛都挣扎，”迈凯伦车手补充道。

“这会是一个挑战。我现在只能猜测，希望能够在练习阶段做很多圈，超过50-60圈来让颈部有感觉，确保自己在周六会感到酸胀，到周日的时候肌肉或多或少恢复了，然后有足够好的肌肉力量来完成比赛。

“但是肯定这对我们会是一个挑战，因为身上只有这个部分没办法在健身房里锻炼，就算你能让它保持健壮，也没办法做到你在F1赛车里做的。”

“上网课”

从澳大利亚回到西班牙之后，塞恩斯就一直与他的WRC和达喀尔冠军父亲、母亲和两个妹妹一起住在马德里的家里。

目前所有车队都出于强制的停工期，而且已经从原本的3周延长至5周。塞恩斯承认在完成隔离之后，他越来越感到精神上的挑战，那就是没办法不去想F1相关的事情。为了让自己忙碌，他决定让自己的工程师给自己上网课，帮助他更了解F1赛车的工作原理。

“你的大脑从不停止思考，尤其是现在有很多时间思考，”西班牙人说，“我认为现在我个人遇到的一个问题是，我一直在想很多F1的事情、想比赛的事情、 想车队。”

“这有点奇怪。前两个礼拜不成问题，因为我可以在隔离期内失联一下，确定自己没有感染。但是过去两个礼拜，不去想就有点难。我关注新闻；每周会与工程师们进行视频会议，讨论F1、眼下发生的事情和我们听说的传闻。”

“最近我有个想法，让我的工程师 Tom Stella在线给我上工程课。我想更加了解F1赛车的一些部分是怎么工作的，更具体、更技术的事情。 我不知道网课可以怎么上，但是我认为会有效。它能让我忙碌，充实我的F1赛车知识。”