塞恩斯坦言第三名之争难以挡住维斯塔潘

在蒙扎进行的排位赛中，尽管塞恩斯落后刘易斯·汉密尔顿的杆位圈0.8秒，但是足够他进入前三名。在被他击败的车手中，包括将从第五位发车的维斯塔潘。

本赛季至今，荷兰人除了在奥地利的揭幕战退赛之外，其余七场比赛全都站上了领奖台，包括在银石的第二场比赛里趁着梅赛德斯双雄遭遇轮胎问题而获胜。

与此同时，在斯帕的出色表现令雷诺对在蒙扎充满信心，尽管丹尼尔·里卡多在本场排位赛里只获得了第七名，而埃斯特班·奥康只能从前十名之外开始比赛。

面对维斯塔潘以及本就胶着的中游集团，当塞恩斯被问到谁是他周日比赛中的主要竞争对手时，他回答说：“（排位赛）跑在红牛和雷诺之前有点意外，因为老实说从周五的长距离来看，他们等快一点。

“我们知道我们的赛车在燃油减少后，会更多地恢复生机。但是明天，我认为通常只有维斯塔潘能够在比赛速度上与梅赛德斯匹敌。至于我们，我认为是没有可能的。所以，如果突然间他设法找到他通常有的速度——红牛赛车总是在比赛中恢复生机，我们很难把他挡在身后。”

这是塞恩斯在本赛季第二次在排位赛里获得第三名，上一次是红牛环的第二个周末。但是他最后以第九名完成比赛，落在红牛、雷诺、Racing Point共记5辆赛车之后。

“我猜里卡多的不确定更多一点，因为他会更靠后一点发车，”迈凯伦车手表示，“但是雷诺在斯帕看上去比赛速度非常强，而且在FP2里看上去非常强。所以我认为雷诺会是最微妙的，而Racing Point在比赛里的速度，我不知道。”

“老实说，Racing Point以他们的新赛车，是今年的问号。当他们找对路的时候，他们飞快；当他们没找对路的时候，有时候他们挣扎多一点。

“诚实地说，我们非常难预测。我猜我的答案是，我们会尝试阻挡住任何我们需要挡在身后的人。我们显然处于非常好的位置，我们会试着守住我们的位置，尽管我们知道要把维斯塔潘和雷诺挡在后面会非常非常困难。“

塞恩斯的观点与迈凯伦领队安德雷亚·塞德尔保持一致。而且，他透露其他主要中游竞争对手的赛车每圈至少快0.2美妙，所以要拿到第三名肯定不容易。

“我认为他们绝对在比赛速度方面至少每圈快0.2秒，”西班牙人表示，“这在蒙扎足够超车，并让我的比赛变得非常困难。”

“但是，我仍然会全力试着守在前面，我会尽我所能。我猜会有机会守在我现在的位置。蒙扎的比赛非常长，有很多圈。在50多圈的比赛里，每圈快0.2秒可是很多的。所以让我们看看比赛会如何展开。”