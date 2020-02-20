针对Racing Point车队受梅赛德斯启发的设计，卡洛斯·塞恩斯表示迈凯伦总是很难与那些与领先车队建立合作关系的对手竞争。
在本周三拉开帷幕的巴塞罗那季前测试首日，Racing Point的新车RP02揭开了其神秘的面纱。该款赛车设计被认为与夺得去年世界冠军的赛车梅赛德斯W10非常相似。
Racing Point车队技术总监安德鲁·格林表示效仿梅赛德斯的设计主旨存在“巨大的风险”，但还是引起了一些与领先车队并无关系的中游竞争对手的不满。
周三，塞恩斯被问及了在去年取得车队积分榜第四的成绩后，如今迈凯伦所承受的压力。对此西班牙人回应道，作为一支曾赢得过分站赛和世界冠军的车队，迈凯伦始终承受着压力，但补充道英国车队也面临着与一些中游车队竞争的额外挑战——这些车队往往与领先车队保持着紧密的合作关系。
“我认为像迈凯伦这样的车队总是背负着压力。迈凯伦是F1历史上最出色的车队之一，我们知道第四或第五的成绩仍然不是它想要的。”塞恩斯表示。
“但迈凯轮也清楚在这个新项目中，我们仍处于非常早期阶段，我们正着眼于中、长期的目标，即再次争夺领头羊的位置。”
“现在还很难说。你可以看到一些较小的车队获得了来自更大车队的巨大帮助。所以如果他们打造了一辆赛车，与去年的红牛或者梅赛德斯非常类似，那么对于迈凯伦来说要迈出那样巨大的一步将会相当困难。”
“我们的成绩不取决于别人在做什么，而是取决于我们能做什么。目前我们只能专注于自己，继续推进我们的步伐，比如专注于MCL35赛车，让它驶上赛道，完成可观的测试里程。我感觉我们的赛车已经比去年迈进了一步。”
“这是我们目前唯一能做的事情，我们无法料到其他人在做什么。”
虽然迈凯伦与雷诺签订了客户引擎合约，但并未与其建立其他的技术联系。2021赛季开始，迈凯伦将改用梅赛德斯引擎。
翻译/小飞侠
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塞恩斯：迈凯伦的对手从大车队得到“很多帮助”
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