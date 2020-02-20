塞恩斯：迈凯伦的对手从大车队得到“很多帮助”

在本周三拉开帷幕的巴塞罗那季前测试首日，Racing Point的新车RP02揭开了其神秘的面纱。该款赛车设计被认为与夺得去年世界冠军的赛车梅赛德斯W10非常相似。

Racing Point车队技术总监安德鲁·格林表示效仿梅赛德斯的设计主旨存在“巨大的风险”，但还是引起了一些与领先车队并无关系的中游竞争对手的不满。

周三，塞恩斯被问及了在去年取得车队积分榜第四的成绩后，如今迈凯伦所承受的压力。对此西班牙人回应道，作为一支曾赢得过分站赛和世界冠军的车队，迈凯伦始终承受着压力，但补充道英国车队也面临着与一些中游车队竞争的额外挑战——这些车队往往与领先车队保持着紧密的合作关系。

“我认为像迈凯伦这样的车队总是背负着压力。迈凯伦是F1历史上最出色的车队之一，我们知道第四或第五的成绩仍然不是它想要的。”塞恩斯表示。

“但迈凯轮也清楚在这个新项目中，我们仍处于非常早期阶段，我们正着眼于中、长期的目标，即再次争夺领头羊的位置。”

“现在还很难说。你可以看到一些较小的车队获得了来自更大车队的巨大帮助。所以如果他们打造了一辆赛车，与去年的红牛或者梅赛德斯非常类似，那么对于迈凯伦来说要迈出那样巨大的一步将会相当困难。”

“我们的成绩不取决于别人在做什么，而是取决于我们能做什么。目前我们只能专注于自己，继续推进我们的步伐，比如专注于MCL35赛车，让它驶上赛道，完成可观的测试里程。我感觉我们的赛车已经比去年迈进了一步。”

“这是我们目前唯一能做的事情，我们无法料到其他人在做什么。”

虽然迈凯伦与雷诺签订了客户引擎合约，但并未与其建立其他的技术联系。2021赛季开始，迈凯伦将改用梅赛德斯引擎。

翻译/小飞侠