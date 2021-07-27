塞恩斯：迈凯伦是F1最难超越的赛车之一
Co-author: Jonathan Noble
法拉利F1车手卡洛斯·塞恩斯因为在英国大奖赛中落后丹尼尔·里卡多完赛而感到失望，并且他相信前东家迈凯伦车队 "可能是最难超过的赛车"。
在离开迈凯伦转投法拉利之后，塞恩斯经常在赛道上遇到他的前车队，因为这两支车队正在争夺2021年F1制造商锦标赛的第三名，而目前迈凯伦仅领先15分。
塞恩斯最近一次与迈凯伦交手是英国大奖赛。在银石赛道上，在第五名的争夺中，他在大多数时间跟在里卡多身后。
与之前的比赛一样，塞恩斯没办法在正面交锋中击败迈凯伦赛车，因为迈凯伦在梅赛德斯引擎的驱动下直线速度性能出色，比法拉利快得多。
"不幸的是，卡在迈凯伦身后不能超过去，这样的事情已经在我身上发生好几次了， "在屈居里卡多身后第六名完赛后，塞恩斯说到。
"这都不是新鲜事了，他们的直线速度很快，在出弯时有非常强的输出和动力，它（迈凯伦赛车）可能是最难超越的赛车之一。"
法拉利糟糕的进站工作让塞恩斯在维修区停车点里多停了10秒钟，因为要加固他的左前轮。这使得西班牙人在比赛早期试图用晚进站超越（overcut）里卡多的策略没有成功，让他对此感到很沮丧。最终，塞恩斯被澳大利亚人牢牢挡在身后，直至比赛结束。
"是的，很不幸我们在整个比赛中都落后于里卡多一步，"他补充说。"先是在用中性胎的时候，然后我们其实在获得干净空间的那几圈里超过了他，但不幸因为进站换胎太慢，我再次落到他身后。”
“换上硬胎就更难超车了，因为感觉硬胎在高速情况下无法承受脏气流带来的负荷。我的转向不足更明显了，在高速情况下我追不上他。尽管我有DRS，但我还是不够近，没法超过他。"
翻译/Chloe
shares
comments
Load comments
塞恩斯：迈凯伦是F1最难超越的赛车之一
shares
comments
Trending
维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”
2021年7月26日
沃尔夫：汉密尔顿的超车绝非“肮脏车手”所为
2021年7月24日
2022年新车设计引发车手不同反响
2021年7月23日
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
More from 法拉利车队
British GP
Video Inside
Trending Today
Slide show
载入语音播放