塞恩斯：迈凯伦是F1最难超越的赛车之一

在离开迈凯伦转投法拉利之后，塞恩斯经常在赛道上遇到他的前车队，因为这两支车队正在争夺2021年F1制造商锦标赛的第三名，而目前迈凯伦仅领先15分。

塞恩斯最近一次与迈凯伦交手是英国大奖赛。在银石赛道上，在第五名的争夺中，他在大多数时间跟在里卡多身后。

与之前的比赛一样，塞恩斯没办法在正面交锋中击败迈凯伦赛车，因为迈凯伦在梅赛德斯引擎的驱动下直线速度性能出色，比法拉利快得多。

"不幸的是，卡在迈凯伦身后不能超过去，这样的事情已经在我身上发生好几次了， "在屈居里卡多身后第六名完赛后，塞恩斯说到。

"这都不是新鲜事了，他们的直线速度很快，在出弯时有非常强的输出和动力，它（迈凯伦赛车）可能是最难超越的赛车之一。"

法拉利糟糕的进站工作让塞恩斯在维修区停车点里多停了10秒钟，因为要加固他的左前轮。这使得西班牙人在比赛早期试图用晚进站超越（overcut）里卡多的策略没有成功，让他对此感到很沮丧。最终，塞恩斯被澳大利亚人牢牢挡在身后，直至比赛结束。

"是的，很不幸我们在整个比赛中都落后于里卡多一步，"他补充说。"先是在用中性胎的时候，然后我们其实在获得干净空间的那几圈里超过了他，但不幸因为进站换胎太慢，我再次落到他身后。”

“换上硬胎就更难超车了，因为感觉硬胎在高速情况下无法承受脏气流带来的负荷。我的转向不足更明显了，在高速情况下我追不上他。尽管我有DRS，但我还是不够近，没法超过他。"

翻译/Chloe