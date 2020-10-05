塞恩斯：车迷“可以尽情笑话”我转投法拉利的决定

今年5月，现效力于迈凯伦的塞恩斯与法拉利签署了一份两年的合同，将在下个赛季加盟意大利车队，取代四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。

法拉利目前正在经历一个艰难的赛季，在车队积分榜上仅排名第六，不仅落后于2019年的争冠对手梅赛德斯，甚至还不及一些表现出色的中游车队。而其中就包括塞恩斯目前的东家迈凯伦。英国车队在积分榜上排名第三，领先法拉利32分。

这让人们对于塞恩斯离开迈凯伦的决定产生了质疑。社交媒体上也因此出现了一些对于这场即将到来的转会嗤之以鼻的搞笑言论。

但是塞恩斯表示，自己对那些以他的方式讲述的笑话一笑置之，并且很喜欢车迷们在网上创作的一些关于F1车手的幽默作品。

“老实说，他们可以想怎么笑就怎么笑。” 塞恩斯向Motorsport.com表示。“我觉得有些笑话其实很好笑。人们有很多闲暇的时间，他们会想出一些非常有趣的段子。事实上我也笑了。

“当笑话是关于我或者关于车手的时候，我是先笑出来的人，我真的很喜欢它们。但这并不意味着它们是对的或错的，只是它们很有趣。我想这就是它们要达到的效果，都很恰到好处。”

塞恩斯一直强调自己对于转会法拉利并不感到惧怕。西班牙人将从明年开始与两场F1分站冠军得主查尔斯·莱克勒克搭档。

塞恩斯表示他将全力以赴帮助迈凯伦在中游集团的竞争中击败Racing Poing和雷诺，锁定年度第三的位置，直到2020年赛季的最后一场比赛。

同时他也透露，自己还没有为了明年转会跃马在意大利找住处，而是把更多的精力放在了帮助迈凯伦取得好成绩上。

“主要是我的团队，而不是我，正在努力寻找一个住处，”塞恩斯表示。“正如你所知道的，我仍然在专注于今年的赛季。这个赛季一结束，我就会考虑明年。我会在方便的时候移居意大利。”

翻译/小飞侠