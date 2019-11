塞恩斯：诺里斯对领奖台的反应证明他是位“真正的绅士”

比赛中,诺里斯让过了队友塞恩斯。当车队在赛后通过无线电向他表示感谢时,他回应道:“我这样做不是出于选择,而是因为我实在太慢了。”

最终塞恩斯以第四名的成绩冲线。由于刘易斯·汉密尔顿在赛后被罚,西班牙人晋升至第三名。这不仅标志着塞恩斯个人的首个F1领奖台,同时也是迈凯伦自2014年以来首次重返领奖台。

在迎接赛季收官站阿布扎比之前,塞恩斯回忆了巴西的周末,他表示:“我必须说兰多一整天都表现得像个绅士,他面带微笑,尽管我知道这并不容易。”

“但是他真的为车队感到高兴,为我感到高兴。能见识到一位真正的绅士令人高兴。尽管他看起来还像个孩子。”

尽管汉密尔顿最终放弃了为自己辩护的机会,但在做出裁决之前,赛会干事希望听取汉密尔顿的证词。这意味着塞恩斯无法与马克斯·维斯塔潘和皮埃尔·加斯利一起参加正式的领奖台庆祝活动。

不过迈凯伦小将明确表示,他并不介意:“虽然这与我对于第一次登上领奖台的预期有所不同,但我永远不会忘记。”

“这是一个非常、非常漫长的等待——至少感觉是这样的。”他表示,“但与此同时,当我知道汉密尔顿受罚时,我知道领奖台是我的。我知道我尊重黄旗。”

“当然,我希望很快就能登上领奖台,我可以正常地庆祝。但我首个领奖台的庆祝方式是和六七十个人一起唱歌,喝香槟。我喜欢马克斯和皮埃尔,但我也喜欢我的团队,喜欢与他们共同分享领奖台。所以我非常享受。”

“那感觉很好,我认为这是最好的结果,因为从最末尾起步,你绝对意想不到能收获领奖台。但说实话,今年我们一直是三大车队之外最优异的。但如果唯独这场比赛前面发生点什么,我就不会登上领奖台。我会非常非常气恼。”

“所以,感谢上帝,我们赢得了它。这源自于每个人的巨大努力。”

“我看到(工厂里的)每个人都面带微笑,精力充沛,干劲十足。我想我们都同意,我们现在想要一个纯粹的价值,我们不依赖于顶级车队(遇到麻烦),我们想要变得更强。”

目前塞恩兹在车手积分上排名第六,与红牛二队的车手加斯利持平。而红牛的亚历山大·阿尔本则落后11分。

“这是一场有趣的战斗,”他说,“对我来说,这已经是一次成功了,能与两位红牛车手相抗衡。这意味着今年我们所做的事情是正确的。它让我有机会尝试和争取有利的位置。这是今年年初我们真的没有想到的。但与此同时,既然我们有机会,那就让我们去争取吧。”

翻译/小飞侠

Carlos Sainz Jr, McLaren celebrates his third position on the podium with the McLaren team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images