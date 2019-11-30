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塞恩斯：诺里斯对领奖台的反应证明他是位“真正的绅士”

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塞恩斯：诺里斯对领奖台的反应证明他是位“真正的绅士”
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2019年11月30日 上午6:37

迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯表示，他的队友兰多·诺里斯不仅抑制住了自己的沮丧，同时还为车队登上巴西大奖赛的领奖台而庆祝的表现，都证明了他是位“真正的绅士”。

比赛中，诺里斯让过了队友塞恩斯。当车队在赛后通过无线电向他表示感谢时，他回应道：“我这样做不是出于选择，而是因为我实在太慢了。”

最终塞恩斯以第四名的成绩冲线。由于刘易斯·汉密尔顿在赛后被罚，西班牙人晋升至第三名。这不仅标志着塞恩斯个人的首个F1领奖台，同时也是迈凯伦自2014年以来首次重返领奖台。

在迎接赛季收官站阿布扎比之前，塞恩斯回忆了巴西的周末，他表示：“我必须说兰多一整天都表现得像个绅士，他面带微笑，尽管我知道这并不容易。”

 “但是他真的为车队感到高兴，为我感到高兴。能见识到一位真正的绅士令人高兴。尽管他看起来还像个孩子。”

尽管汉密尔顿最终放弃了为自己辩护的机会，但在做出裁决之前，赛会干事希望听取汉密尔顿的证词。这意味着塞恩斯无法与马克斯·维斯塔潘和皮埃尔·加斯利一起参加正式的领奖台庆祝活动。

不过迈凯伦小将明确表示，他并不介意：“虽然这与我对于第一次登上领奖台的预期有所不同，但我永远不会忘记。”

“这是一个非常、非常漫长的等待——至少感觉是这样的。”他表示，“但与此同时，当我知道汉密尔顿受罚时，我知道领奖台是我的。我知道我尊重黄旗。”

 “当然，我希望很快就能登上领奖台，我可以正常地庆祝。但我首个领奖台的庆祝方式是和六七十个人一起唱歌，喝香槟。我喜欢马克斯和皮埃尔，但我也喜欢我的团队，喜欢与他们共同分享领奖台。所以我非常享受。”

 “那感觉很好，我认为这是最好的结果，因为从最末尾起步，你绝对意想不到能收获领奖台。但说实话，今年我们一直是三大车队之外最优异的。但如果唯独这场比赛前面发生点什么，我就不会登上领奖台。我会非常非常气恼。”

“所以，感谢上帝，我们赢得了它。这源自于每个人的巨大努力。”

 “我看到(工厂里的)每个人都面带微笑，精力充沛，干劲十足。我想我们都同意，我们现在想要一个纯粹的价值，我们不依赖于顶级车队（遇到麻烦），我们想要变得更强。”

目前塞恩兹在车手积分上排名第六，与红牛二队的车手加斯利持平。而红牛的亚历山大·阿尔本则落后11分。

 “这是一场有趣的战斗，”他说，“对我来说,这已经是一次成功了，能与两位红牛车手相抗衡。这意味着今年我们所做的事情是正确的。它让我有机会尝试和争取有利的位置。这是今年年初我们真的没有想到的。但与此同时，既然我们有机会，那就让我们去争取吧。”

翻译/小飞侠

Carlos Sainz Jr, McLaren celebrates his third position on the podium with the McLaren team

Carlos Sainz Jr, McLaren celebrates his third position on the podium with the McLaren team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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车手 小卡洛斯 塞恩斯 Shop Now , Lando Norris
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Author Valentin Khorounzhiy

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