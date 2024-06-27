塞恩斯认为迈凯伦现在拥有最强的综合实力

法拉利的卡洛斯·塞恩斯认为，现在迈凯伦的综合实力是F1里最强大的，而且不会受困于甚至红牛也遭遇的明显波动。

虽然兰多·诺里斯在西班牙大奖赛中无缘胜利，但他在追赶获胜的马克斯·维斯塔潘时的速度彰显了车队的进步。

塞恩斯认为，迈凯伦的MCL38赛车似乎没有任何主要弱点——这方面甚至连红牛也没做到，因为其赛车存在路肩行驶问题——这使得他认为迈凯伦拥有最好的赛车。

"说实话，我认为目前最稳定的赛车是迈凯伦，“塞恩斯解释说。他所在的法拉利车队在巴塞罗那错过了领奖台。

"我认为红牛在某些赛道挣扎。我们也是。迈凯伦在任何赛道都很快。他们在低速弯很快，在巴塞罗那三号和九号弯能全速行驶。他们过五号弯是最快的。所以我不觉得迈凯伦现在有什么弱点。我认为红牛的实力仍在那里，但迈凯伦到处都很快，这非常厉害。"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, spray champagne in celebration at Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，如果诺里斯没有早早地退到第三位并在乔治·拉塞尔身后损失时间，他毫不怀疑维斯塔潘将不会在西班牙取胜。

“我认为，如果兰多占据了赛道位置，就会很难击败他。”他说。“我的意思是，他们非常接近，领先其他车手18秒（实际为15秒）。所以我认为兰多已经脱颖而出，是最稳定的挑战者。”

当被问及他是否认为迈凯伦的赛车最快时，霍纳说："我认为迈凯伦看起来很快，特别在时段尾声时，过去几场比赛中我们已经看到了这一点。他们的轮胎衰竭（管理）很不错。策略和轮胎寿命的延长方面稍稍抵消了一些。而我们有足够的实力来完成任务。”

迈凯伦对于自己与红牛的实力对比则比较谨慎——车队领队安德烈亚·斯戴拉认为，迈凯伦充其量与红牛势均力敌。

"我认为比赛速度非常非常接近，“他解释说。”我们在最后阶段更快是因为我们的轮胎更新，（维斯塔潘）在起步时更快是因为我们落在拉塞尔后面。”

"但这看起来就像是我们在排位赛中表现出很好的性能平衡、性能的平等，而且这几乎在比赛中体现出来，而通常情况下，轮胎的表现在比赛中会出现一些变化。但在一条对轮胎和空气动力学要求如此苛刻的赛道上，这对我们在赛车性能方面取得的进步确实是个好消息。”

补充报道/Ben Hunt

翻译/Chloe