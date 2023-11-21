塞恩斯：F1需重新考虑“繁复”且“过度填塞”的周末日程安排

上周末的比赛之前，F1花费了3.55 亿英镑用于宣传拉斯维加斯大奖赛，包括周四晚上在主直道上举行了一场开幕式。凯莉·米洛格和30 Seconds To Mars等明星都参加了表演。随后，每支车队的车手都乘升降机登台与车迷见面。

在这一特别节目之前，塞恩斯、兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本和皮埃尔·加斯利都参加了周三新设立的“网飞杯”高尔夫比赛。

塞恩斯认为，在23轮比赛的赛季晚期，在常规周末时间表的基础上布置额外任务，需要重新考虑时间表。

西班牙人认为，"奇怪 "的时间安排让他没法走赛道。他说："从长远的角度考虑，我们肯定要重新考虑比赛周末我们准备比赛的方式，因为我们的日程每年都变得越来越繁忙。”

"周末几乎开始得更早了，而不是变晚。我们在赛历上增加了很多比赛，有时候我觉得事情变得有点繁复且过度填塞，我们好像做得有点过头了。”

"我认为的确有些事情对这项运动有很大的帮助，能带来一场精彩的表演，让这项运动变得更好。但另一方面，感觉也有一些重复的事务，而且几乎对比赛周末没有任何帮助。”

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, during opening ceremony

塞恩斯承认车手们是“特权人士”，他们乘坐私人飞机或者商务舱和头等舱参加比赛。此外，他们还能住"最好的酒店"，而且通常会比其他同事迟到早退。

诺里斯补充说："与几年前相比，现在的比赛肯定更像是一场表演。说真的，我只想来这里驾驶赛车。我从来都不喜欢做这种事情，就像之前（开幕式）那样。我不喜欢这么做。我知道很多事情只是这其中的一部分，我并不是反对......这是一门生意，所有这些事情，最终必须这样进行。”

国际汽联确实在上赛季中途调整了媒体任务。2022 年初，所有20名车手都要参加周五长达两小时的新闻发布会。

但由于对过长的时间和练习阶段前准备时间太少表示不满，F1回到了更为传统的周四媒体日形式，只有一半被选中的车手参加新闻发布会。

费尔南多·阿隆索认为，由于投资巨大，拉斯维加斯确实值得"不同对待和特别展示"。但他也认为，为了适应这种情况，需要从日程中削减其他任务。

翻译/Chloe