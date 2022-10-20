塞恩斯：里卡多的离开证明F1残忍的本性

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在迈凯伦度过了令人失望的两个赛季之后，里卡多与车队已经同意提前结束合同，他将在今年年底离开以沃金为基地的车队。

里卡多最初希望能够获得2023年的比赛席位，但由于他的选择现在越来越少 ——因为只有哈斯和威廉姆斯还有空缺 ——他最近承认他正面临明年无法参加比赛。

有传闻把他与梅赛德斯下赛季的替补车手角色联系在一起，然后争取在2024 重返F1发车区。

塞恩斯曾在雷诺和迈凯伦都被里卡多取代。在他看来，澳大利亚人遭遇的困境是F1车手时时刻刻需要在比赛中拿出成绩的典型例子——他们仅仅不能仰仗自己先前获得的荣誉。

“每个车手都知道这一点，因为每场比赛中我们所有人里会有一小部分人遭遇这种情况，”塞恩斯告诉 Motorsport.com。“不幸的是，在这项运动中，你的优秀表现只会停留在上一场。如果这被放大到一个赛季，那么你只能和你的上个赛季一样好，这就是为什么丹尼尔处于如此困难的境地。”

“没有人记得你的当年之勇，只有当你在上一次排位赛或上个赛季中落后半秒时，它才算数。对此，我们无能为力。成也萧何，败也萧何。”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“这就是为什么荣誉是如此光彩。当你获胜时，你就是一个英雄：你最出色的比赛，你是世界上最好的车手。没有人比你更好。但是，当你经历一个糟糕时刻时，这是一项非常艰难的运动。”

塞恩斯说，他非常同情里卡多。当初他与迈凯伦签订了一份为期三年的原始合同，因为似乎车队对他的潜力没有任何疑问。

然而，由于里卡多一直难以适应车队的赛车，他发现自己被队友兰多·诺里斯压了一头。

塞恩斯补充说：“我同情丹尼尔，因为我知道他有多好。我一直对他评价很高。他发现自己可能对赛车和车队都不那么自信，这足以让你的职业生涯开始走上一条不同的道路。”

“他可能会休息一年，也可能不会。但如果他两年后复出，并赢得了一场比赛，没有人会记得（他）在迈凯伦的这两年。这就是为什么在F1你总是需要关注下一场比赛的原因，因为在接下来的比赛中你可以改变所有人对你之前的印象。”

翻译/Holiday