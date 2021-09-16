塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"

在意大利大奖赛FP2中，塞恩斯在快速通过阿斯卡里弯道时赛车失去控制，在赛道内侧打转，正面撞上护墙。

在四个比赛周末中，这是塞恩斯的第三次撞车。夏休前，他在布达佩斯的排位赛中冲出赛道，然后在赞德福特举行的荷兰大奖赛练习中，他又发生碰撞。

塞恩斯承认，在意大利周六上午那次"激烈的碰撞"之后，他 "需要重建信心"。不过，他仍无法对车祸做出解释。

"这显然是一个应该避免的事故，我仍然不理解这场事故，我还无法做出解释。”周日晚上，他在获得第六名后说。

"整个周末在经过阿斯卡里时，赛车下压力损失很厉害，而我在那个地方平衡方面掌握得不太好。”

"我想我还处在一个理解和学习赛车的过程。赛车在弯角中间似乎性能严重丢失，我需要在踩油门时非常小心。”

当被问及此次车祸与之前两次是否有关系时，塞恩斯说：”我认为三次事故是独立的，有三个不同原因。我想我已经解释过赞德福特的那次了，我有点偏离赛车线，车失去了控制，这是一个车手的失误。“

"至于布达佩斯那次，我非常确定，那是我在我的赛车生涯中感受过的最强劲的阵风之一。"

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

尽管塞恩斯仍在学习如何最大限度地发挥他的法拉利赛车，他从迈凯伦转投新车队后的迅速适应受到了赞扬。

塞恩斯目前在车手积分榜上排名第七，仅落后新队友查尔斯·莱克勒克6.5分，并在2021年上半赛季为法拉利收获了两个领奖台成绩。

但是，就在赞德福特和蒙扎的撞车事故之前，法拉利领队马蒂亚·比诺托刚刚敦促塞恩斯在2021后半赛季里不要在比赛周末里差错，而塞恩斯坚信 "短期内不会再发生"。

"这并不理想，因为我最近让机械师和车队在维修方面付出了太多，但我确信（撞车）不会在短期内再次发生，我能够从中恢复过来。"他补充说。"但是，是的，我需要从中学习到，我需要继续调查研究并从中吸取教训，因为这还不理想。"

翻译/Chloe