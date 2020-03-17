登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

塞恩斯：自我隔离是“负责任”的行为

shares
comments
塞恩斯：自我隔离是“负责任”的行为
By:
2020年3月17日 下午11:50

卡洛斯·塞恩斯在主动进行自我隔离期间，通过社交媒体向仍在澳大利亚接受强制隔离的迈凯伦同事送去“正能量”，但是他承认非常想念比赛。

2020赛季F1揭幕战，因为一名迈凯伦成员在墨尔本被确诊感染新冠病毒而取消。英国车队就此成为围场里的疫情中心，除了患病成员之外，另有14名成员按照当地医疗机构的要求而进行隔离。

虽然塞恩斯与其他车队同事一起离开了澳大利亚，但是在回到家中后自愿进行14天的隔离。起初，塞恩斯在Instagram上发布了一张自己玩FIFA足球游戏的图片，而昨天晚上，他在推特的视频中向外界表示，自我隔离是“负责任”的态度。

西班牙人说道：“当前我感觉相当好，但是正如你们所知道的，这必然不意味着我没有受感染或者我接下来不会出现症状。为了大家的好，非常重要的是负责任并且遵从专家的指导。”

“自那以来已经好几天（我）试着调整生活。很明显，我有点无聊。我的意思是，我猜每个正在隔离的人都有点无聊。但同时，我试着做一些运动。我试着让自己保持忙碌，做一些因为太多的旅行而原本没机会做的事情。”

迈凯伦在周一通报说，感染病毒的成员“恢复良好”，而其他在接受隔离的成员也“精神状态良好”。为了向工作人员提供支持，竞赛总监安德雷亚·斯戴拉与一部分管理人员主动留在了墨尔本。

塞恩斯在视频中向他们送去了问候，但他同时承认隔离的日子让他感到“无聊”。

西班牙人在推特上说：“我只想向所有的机械师、还在澳大利亚的人送去慰问，给他们创造一些好氛围，给他们送去大量的正能量，给他们一个大大的拥抱，因为我确信我们都会尽可能快地结束隔离。”

“一等到我们结束（隔离），我们都会重新开工。一等到疫情结束，我们就会重返比赛。老实说我已经等不及了。我想念比赛，我想念同我地车队环游世界。这场疫情终究会过去，我们需要尽快战胜它，为此，最好待在家里，最好进行隔离，不要做太多。”

除了迈凯伦的一名成员之外，F1轮胎供应商倍耐力也有一名人士在墨尔本确诊感染新冠病毒。

根据此前F1官方和国际汽联的声明，新赛季预计不会在六月之前重新开始。昨天，F1主席兼CEO切斯·凯利在一封公开信中向全球车迷道歉。虽然美国人坦言时下瞬息万变的疫情令2020赛季何时才能揭幕无法预料，但是只要局势可以确保“安全地”进行比赛，F1就会揭开大幕。

Next article
凯利代表F1向车迷致歉

Previous article

凯利代表F1向车迷致歉
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

Australian GP

Australian GP

12 3月 - 15 3月

Trending

1
MotoGP

MotoGP赛事总监解释罗西/马奎斯碰撞处罚

2
Formula 1

哈斯希望格罗斯让在2019年延续“惊奇”表现

Latest videos

盘点！细数历史上五大被取消的F1大奖赛 05:18
Formula 1

盘点！细数历史上五大被取消的F1大奖赛

解读澳大利亚大奖赛取消事件始末 14:00
Formula 1

解读澳大利亚大奖赛取消事件始末

法拉利 04:33
Formula 1

法拉利"引擎门"事件

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统 07:03
Formula 1

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统

AlphaTauri 2020赛车发布 01:03
Formula 1

AlphaTauri 2020赛车发布

Latest news

塞恩斯：自我隔离是“负责任”的行为
F1

塞恩斯：自我隔离是“负责任”的行为

凯利代表F1向车迷致歉
F1

凯利代表F1向车迷致歉

阿尔法·罗密欧：没有迈凯伦的比赛有欠公允
F1

阿尔法·罗密欧：没有迈凯伦的比赛有欠公允

倍耐力人员在墨尔本被确诊感染新冠肺炎
F1

倍耐力人员在墨尔本被确诊感染新冠肺炎

迈凯伦新冠肺炎确诊成员恢复良好
F1

迈凯伦新冠肺炎确诊成员恢复良好

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权