塞恩斯：自我隔离是“负责任”的行为

2020赛季F1揭幕战，因为一名迈凯伦成员在墨尔本被确诊感染新冠病毒而取消。英国车队就此成为围场里的疫情中心，除了患病成员之外，另有14名成员按照当地医疗机构的要求而进行隔离。

虽然塞恩斯与其他车队同事一起离开了澳大利亚，但是在回到家中后自愿进行14天的隔离。起初，塞恩斯在Instagram上发布了一张自己玩FIFA足球游戏的图片，而昨天晚上，他在推特的视频中向外界表示，自我隔离是“负责任”的态度。

西班牙人说道：“当前我感觉相当好，但是正如你们所知道的，这必然不意味着我没有受感染或者我接下来不会出现症状。为了大家的好，非常重要的是负责任并且遵从专家的指导。”

“自那以来已经好几天（我）试着调整生活。很明显，我有点无聊。我的意思是，我猜每个正在隔离的人都有点无聊。但同时，我试着做一些运动。我试着让自己保持忙碌，做一些因为太多的旅行而原本没机会做的事情。”

迈凯伦在周一通报说，感染病毒的成员“恢复良好”，而其他在接受隔离的成员也“精神状态良好”。为了向工作人员提供支持，竞赛总监安德雷亚·斯戴拉与一部分管理人员主动留在了墨尔本。

塞恩斯在视频中向他们送去了问候，但他同时承认隔离的日子让他感到“无聊”。

西班牙人在推特上说：“我只想向所有的机械师、还在澳大利亚的人送去慰问，给他们创造一些好氛围，给他们送去大量的正能量，给他们一个大大的拥抱，因为我确信我们都会尽可能快地结束隔离。”

“一等到我们结束（隔离），我们都会重新开工。一等到疫情结束，我们就会重返比赛。老实说我已经等不及了。我想念比赛，我想念同我地车队环游世界。这场疫情终究会过去，我们需要尽快战胜它，为此，最好待在家里，最好进行隔离，不要做太多。”

除了迈凯伦的一名成员之外，F1轮胎供应商倍耐力也有一名人士在墨尔本确诊感染新冠病毒。

根据此前F1官方和国际汽联的声明，新赛季预计不会在六月之前重新开始。昨天，F1主席兼CEO切斯·凯利在一封公开信中向全球车迷道歉。虽然美国人坦言时下瞬息万变的疫情令2020赛季何时才能揭幕无法预料，但是只要局势可以确保“安全地”进行比赛，F1就会揭开大幕。