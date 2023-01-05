塞恩斯目标在新赛季找回“2021年那个稳定的自己“
在2022年经历过多次退赛后，卡洛斯·塞恩斯渴望在明年重新做回“2021年那个稳定的自己”。
本赛季，塞恩斯代表法拉利在比利时和美国一举夺杆，并在英国大奖赛斩获胜利。这也是他迄今为止在最成功的一个F1赛季。
然而在积分方面，他比队友查尔斯·莱克勒克少了整整62分。西班牙人的六次退赛无疑拖了后腿，包括在奥斯汀站的一号弯弯道被撞，以及在本有望夺得亚军的奥地利站由于赛车故障退赛。
塞恩斯认为，他在2022赛季拥有“许多美好的经历”，将令他“永远铭记”，但也渴望尝试并消除一些“非常艰难的时刻”，并在明年拥有一个更稳定的赛季。
“一开始，我在墨尔本和伊莫拉连续两次退赛，但最后阶段我驾驶得很好。但我在奥斯汀从杆位发车时遭遇了事故，赛车也不足以再争夺胜利了，” 塞恩斯表示。
“我经历过很多高潮和低谷。明年，我希望低谷能少一些，高光时刻能多一些，这样才能拥有一个更线性的赛季。”
塞恩斯表示，如今他已经知道在F1比赛中赢得比赛并在最前列战斗需要什么。而下一步就是在一个赛季保持这种状态，并确保全年都有稳定的成绩——他坚信自己在2021年就曾做到过这一点。
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Photo by: Erik Junius
“我的目标是保持稳定，”西班牙人表示，“为了赢得比赛，我已经知道该怎么做，但如果你想争夺世界冠军，你必须保持稳定。”
“如果你位于前列，最糟糕的结果是第六名中的第五名，但由于我们遭遇了六到七次退赛，一连串的积分丢失了，让你错过世界冠军——尽管维斯塔潘和红牛更强也是事实。”
“我相信，通过学习这些经验教训，重新变回2021年那个稳定的，能够完成所有比赛的卡洛斯，你可以为世界冠军而战。”
塞恩斯最终以第五名的成绩结束了本赛季。但他表示，在2022赛季取得丰硕的收获后，争夺冠军的机会感觉“既近又远”。
“很接近，是因为我身处世界上最顶尖的车队之一。但在F1，车队和车手都拥有很高的水平，”法拉利车手如是说。“我将年复一年地付出努力，保持渴望。但随后需要具备的条件是拥有一辆最好的赛车，并充分用好它。”
“今年是我第一次拥有一辆真正具有竞争力的赛车，它让我学到了很多东西。我相信我会利用这一点在未来提高自己。”
翻译/小飞侠
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