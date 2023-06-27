塞恩斯目标今年冬天与法拉利协商新合约，否则奥迪传闻
卡洛斯·塞恩斯希望法拉利能在今年冬天敲定与自己的未来，因为他不想在没有签订2025年合同的情况下进入下个赛季。
尽管西班牙人目前与意大利车队的合同将持续到2024年底，但已有谣言将他列为加入奥迪的潜在对象，只等德国制造商对索伯完成收购。
不过在接受Motorsport.com的独家采访时，塞恩斯澄清他并未与奥迪进行过任何交涉，因此目前有关于自己与其有所联系的猜测实属离谱。
相反，塞恩斯表示他已经准备好并愿意与法拉利签一份更长期的合同，因为他相信车队拥有在F1中取得成功所需的一切。
虽然目前此事并不急于讨论，可以等到下个赛季来解决新合同的问题，但塞恩斯明确表示，他希望可以避免在未知自己F1未来的情况下进入2024赛季。
“我不想撒谎，我不喜欢在合同的最后一年还不知道明年我将在哪里比赛，”西班牙人表示。“我在红牛和雷诺都经历过这个过程，我知道这对运动员和车手来说都不理想。这不是正确的事情。这就是为什么我把这个冬天作为参照点，试图明确我的未来。”
“我的首要任务以及我的主要目标，就是有一天和法拉利一起赢得胜利。我想这一点我已经说得很清楚了。这就是为什么我要在这个冬天优先和他们讨论。”
Sainz has denied rumours linking him to a move to Audi.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“如果没谈成，那也是时候把目光转向别处了。但这是我的首要任务，也是我想在冬天解决的问题。”
塞恩斯也注意到了自己曾多次被和奥迪“联系”在一起。他的速度、经验和聪明的赛车方式已使他已成为2026年奥迪进入F1的主要候选人。
然而，塞恩斯认为，有关交易正在进行的报道并非基于现实，而是一些希望借此博眼球的人所编造的谣言。
“老实说，我认为在F1中有几个星期是没有任何话题的，”他表示，“我不知道这是标题党，还是名不见经传的记者试图通过报道来赚取名声，让他们的小版面更成功，因为他们可以说：‘我是第一个报道2026年卡洛斯会加盟奥迪的人。’”
“老实说，我认为这些谣言与此有关，因为我不明白这些谣言是从哪里来的。但这并不意味着我会去，或者不会去，这很难说。但我现在知道的事实是，除了法拉利之外，我不会和任何其他车队谈判。”
虽然法拉利本赛季经历了一些挑战，包括其SF-23赛车在比赛中的表现缺乏稳定性，但塞恩斯相信车队有能力力挽狂澜。同时他认为，工厂的态度和处事方式是用来找到如何提升其赛道表现答案的必须。
“我认为车队的状态很好，”塞恩斯表示，“我们内部仍在经历一些变化，就像弗雷德·瓦塞尔上任以来所看到的那样。”
“我们正在重组，到处都有一些变化。但从工厂与车队合作的方式来看，我认为我们正处于很好的位置。这就是为什么我不认为车队对问题缺乏理解的原因。这并不让我担心。”
“车队真正关注的是找到解决我们在比赛中速度缓慢的良方。一旦我们明白了这一点，对每个人来说，一切都会容易得多。”
翻译/小飞侠
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