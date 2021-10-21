塞恩斯独家采访：穿着睡衣签下法拉利合同，与激动的tifosi以及马拉内罗的生活“打交道”

但对于今年刚刚成为跃马一份子的卡洛斯·塞恩斯来说，这一时刻有那么些许不同寻常。西班牙人既没有参加在马拉内罗举行盛大的仪式，也没有和新老板共进庆祝午餐。相反，成为一名正式的法拉利车手发生在一个他刚起床，一切似乎都平平无奇的早晨。

“这实际上是一个有趣的故事，因为我们经历了一段很漫长的谈判过程，” 塞恩斯在接受Motorsport.com的独家采访，谈到首次成为法拉利车手那一刻的情形时说道。“当时正值新冠疫情隔离期间，所以谈话都是通过Zoom和电话进行的，这让一切都变得有点棘手。”

“我们必须适应这种情况，我在同一张桌子上签了字，就是此刻在马德里，我正在接受采访的这张，位于我家中的一个小办公室里。”

“整个隔离期间，我们都和家人在一起，然后突然有一天，我在早上8点左右醒来，还穿着睡衣。我走进这个房间，看到我爸爸已经准备好了一支笔。他对我说：‘你需要在这里签字，这是法拉利的合同。你只要签字就行了。’ 所以我在早上8点起床后穿着睡衣签了字!”就像说了句‘好吧，你也早上好’一样。”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

自从这份合同在今年年初正式生效后，塞恩斯便没有再“回头看”。

今年早些时候，塞恩斯驾驶一辆2018年的赛车在菲奥拉诺赛道进行了首次测试，并表示当时迎接他的tifosi着实令他大开眼界。对于在车队中所面对的不同经历，西班牙小将很好地让自己融入了其中。

当然，就像任何一个F1赛季一样，赛车的某些方面和表现起伏或许令他无法完全满意。但他作为法拉利车手的生活相当顺利。

这是一段全新旅程的开启。对于像塞恩斯这样脚踏实地的人来说，其他人对他的态度令他大开眼界，尤其是当他遇到tifosi的时候。

“的确，意大利的车迷超级热情，并且以一种我意料之外的方式表达了对我的超级尊重，”他解释道。“我的意思是，即使是触碰你，或者和你握手，对他们来说都是非常特别的。他们真的很尊重你，出于某种原因，他们真的很崇拜你，这很有影响力。”

“当你靠近他们的时候，他们会超级紧张，这是我以前当车手时从未有过的感觉：当你靠近车迷的时候，他们会变得相当紧张。”

“我拍拍他们的背说，‘来吧，我已经27岁了，就像你一样，放松点，来合影吧。’”但我经常从他们那里接过手机，自己按快门。”

“这太疯狂了，我很喜欢。他们说的话也非常有趣，生活发生了一些变化，但同时我设法保持了良好的平衡。”

不仅仅是车迷以不同的方式审视塞恩斯，相比其他车队，法拉利也获得了媒体更多的关注——尤其是在意大利。这也令西班牙人在一些行为上发生了改变。因为塞恩斯知道，如今他在说话之前必须三思，因为一句轻率的评论就足以制造出一个失控的故事。

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“仅仅因为你是法拉利车手，或者只是法拉利的一份子，小小的‘新闻’就能变成巨大的‘头条’，这是一件有趣的事情，”他解释道。“在意大利，这种情况经常发生，我还在学习如何处理。”

“我仍在学习如何用某种方式说话，意识到也许如果我用这种方式说话而不是用另一种，它可能会成为头条新闻，也可能不会。作为一名车手，我正在努力学习如何处理这类情况，因为这一点都不容易。”

随着车迷和媒体对塞恩斯兴趣的增强，他也认识到为法拉利效力意味着自己必须担起其他车队无须承担的责任，即成为一个更大范围领域的一分子。

“这是一份其他车队所没有的额外责任，”塞恩斯承认，“你知道，你是在为一个国家比赛，这是截然不同的。”

“这就好比你同时在为皇马和西班牙效力。为法拉利而战意味着你在为法拉利而战，也意味着你在为意大利而战，你需要意识到这一点，并承担随之而来的责任。但对我来说，这是一种荣誉。意大利是一个我热爱的国家，我在那里待了很长时间。”

“当我还是个孩子的时候，我在意大利长大，我在意大利参加卡丁车比赛，所以知道意大利人对法拉利的热情，我也知道很多和我比赛的卡丁车车手都渴望成为一名法拉利车手。但结果那个人是我，这是一项巨大的荣誉和特权。这是我非常自豪的事情。”

为法拉利参赛也意味着塞恩斯要适应一个全新的国家。此前他所效力的雷诺和迈凯伦车队基地均位于英国。虽然法拉利的文化与其他任何地方都有很大的不同，但塞恩斯表示，实际上大多数F1车队现在都以类似的方式运作。

“这里有不同的文化，不同的做事方式，”他说道，“但与此同时，现代F1车队在工作方式、职业道德和专业精神方面已经融合了很多。”

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“的确，现在有很多多元文化的车队。就连法拉利都有大量的英国人和美国人。即使在我的工程师团队中，我们也有美国人、苏格兰人、西班牙人和意大利人。我每天都和我的团队成员一起吃饭。”

“这表明F1融合了许多。但毫无疑问，法拉利有自己的文化，你需要了解它自身的做事方式，你需要适应它，看看它是如何运作的。”

尽管在法拉利的生活需要经历这样的改变，但塞恩斯今年的表现表明，作为一名法拉利车手所承担的额外责任和关注并没有改变他。他仍然是赛道上最友好、最聪明、最能言善辩的车手之一，并且依旧坚持脚踏实地。

尽管历史上能有幸成为法拉利F1车手的人少之又少，但塞恩斯表示就自己而言，成为一名跃马车手的感觉很自然。

“当你最终意识到这一点的时候，你会觉得它很真实，你只是接受了它，”他解释道。“这是一种奇怪的情境，因为有一天你醒来后会说:“好吧，我将成为一名法拉利车手。”

“那感觉如何?我还是那个卡洛斯，还是原来的那个人，还是同样的车手，有着同样的激情，同样的天赋，做着相同的工作。”

“只是你在为法拉利做这些事。这是一份巨大的责任，尤其是当你在意大利比赛的时候。这是最重要的。当你去到蒙扎的时候，你会突然意识到作为一名法拉利车手是什么感觉。你在世界各地都能感受到。”

“但当你去蒙扎，当他们开始在蒙扎展示法拉利的种种，以及在那里参加一些活动时，你会突然意识到，‘好吧，这太庞大了！’这比我想象的还要厉害。但你还是原来的卡洛斯，从这个意义上来说，一切都没有改变。”

翻译/小飞侠