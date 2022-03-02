塞恩斯:法拉利开局良好但排名“尚且未知”

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在巴塞罗那为期三天的测试中，塞恩斯作为测试里程最长的车手，以236圈的总圈数帮助法拉利成为了测试里程数最多的车队。

塞恩斯的队友查尔斯·莱克勒克在测试第二日便做出了最快圈速，并且这一成绩仅比梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿创造的本轮测试最好成绩慢了半秒。

法拉利令人鼓舞的起步已经引起了其竞争对手的注意。乔治·拉塞尔认为梅赛德斯目前“处于落后状态”，而迈凯伦的兰多·诺里斯也认为法拉利看起来“非常强大”。

但塞恩斯强调，其全新座驾F175目前“还处于起步阶段”，因此很难断言其表现相较于其他竞争对手究竟如何。

“我能想象为什么你们这些家伙开始试着下结论，或许是想尝试给出一个排名，”塞恩斯说道。

“但对我们来说，我们真的不知道，我认为没有人知道其他人的载油量或是使用的是何种引擎模式。”

“所以我们无法确定或否认自己是快乐还是悲伤，因为我们真的不知道自己处在什么位置。”

“我认为在巴林，猜测每支车队的位置或许会开始变得容易一些。”

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

法拉利在过去的两个赛季中都没有冠军入账，这也是意大利车队自1992至1993年以来最长时间的冠军荒。

但“得益”于2020年糟糕的制造商排名，与梅赛德斯和红牛等车队相比，法拉利获得了额外的风洞测试时间。此外跃马还选择了提前终止2021年的赛车开发，以确保自己全心全意地备战2022的新规则。

第二次季前测试将于3月10日在巴林举行，人们预计届时梅赛德斯和红牛还将进行一系列的升级。

在第一次测试中，对于所有车队来说，最大的挑战之一就是如何让其新车在首次长距离的运行中克服“海豚跳”的问题，从而利用地面效应来更好地获得下压力。

虽然这一情况在测试过程中引发了一系列的可靠性问题，但塞恩斯表示，法拉利对所完成的里程数感到“非常满意和自豪”。

“现在我们不仅要完成更多的里程数，还要试着改善‘海豚跳’，以及与此相关的可靠性的问题。当然，这做起来很难，”西班牙小将说道。

“我们会继续努力，看看我们是否能做得更好。”

翻译/小飞侠