塞恩斯：法拉利将在不如巴林极端的赛道“发挥得更好”
尽管法拉利未能在巴林与红牛争夺冠军，但卡洛斯·塞恩斯相信其车队将在今后的F1比赛里“发挥得更好”来挑战对手。
西班牙人在赛季揭幕站中以第四完赛，距离遥遥领先的马克斯·维斯塔潘有48秒的差距。他的队友查尔斯·莱克勒克则在57圈比赛的第39圈由于动力装置故障而退赛。
相对不尽如人意的表现促使新上任的车队领队弗雷德里克·瓦塞尔不得不为其2023赛车辩护。法国人坚持认为不完美的调校是造成速度差距的原因，而并非整体概念存在根本缺陷。
塞恩斯同样乐观地认为，仅仅巴林一场比赛并不具备代表性，并相信从本周末的沙特大奖赛开始，法拉利可以以“发挥得更好”来与红牛一较高下。
西班牙人认为在赛道表面犹如“奶酪刨丝器”般的巴林之后，本周末的赛道沥青要光滑得多。他表示：“吉达赛道的柏油路非常与众不同。赛车尾部的限制并不大。所以，我们非常确定它在其他赛道的表现会有所不同。”
“巴林是今年轮胎衰退最严重的赛道，所以它只是一个特例。我有信心在其他赛道上我们可以发挥得更好，但就巴林而言，这就是我们的现实情况。”
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
法拉利和梅赛德斯在巴林遭受的严重轮胎磨损，也使得阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索在最后几圈超越塞恩斯跃居第三。
这让塞恩斯形容说银石车队的“加速度”令法拉利“非常担忧”。然而，他也相信在去到一条赛车后轮磨损没那么严重的赛道后，法拉利可以拿出更强大的战斗力。
轮胎衰竭也是2022年F1-75赛车的一个显著弱点，维斯塔潘正是利用轮胎优势击败了莱克勒克，赢得了伊莫拉和首届迈阿密大奖赛的胜利。
塞恩斯认为，新的SF-23尚未解决这一缺陷，并称其轮胎衰竭程度与前者“相当”。
“今年的情况和去年一样糟糕。只不过另外两辆赛车(红牛和阿斯顿·马丁)出于某种原因发现了一些窍门，意味着它们的衰竭情况减轻了一半，” 西班牙人补充道。
在季前测试和巴林大奖赛周末里最高速度方面表现卓越的法拉利，也被认为更适合流线型的沙特街头赛道，因此本周或将如其所愿与红牛在吉达海滨赛道一决高下。
翻译/小飞侠
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