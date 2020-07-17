塞恩斯：法拉利会在明年有所改观

今年代表迈凯伦完成赛季之后，塞恩斯将在明年为法拉利比赛，然而意大利车队今年开局不佳，虽然车队已经在匈牙利启用了完整的空气动力学升级套件，但是塞巴斯蒂安·维特尔提醒说不会扭转乾坤。

明年的赛车研发将遭到冻结，这意味着如果法拉利不能在本赛季余下时间里提高SF1000的竞争力，2021赛季也会处境艰难。考虑到迈凯伦本赛季的进步，如果法拉利不能走出低迷，很可能使得塞恩斯在下赛季不进反退。

但是在匈牙利大奖赛前的新闻发布会上，当被Motorsport中文网问到他是否担心法拉利下赛季的竞争力时，塞恩斯回答说：“很多人问我这个问题，就像是我是否极其担心或者对我的决定后悔之类。

“我感觉这不是现在需要回答的问题。我认为赛季还早得很。我们都需要耐心一点。我认为你显然很清楚从一年到另一年赛车会有多么大的变化——Racing Point从去年到今年改变了多少、法拉利从去年到今年改变了多少。

“F1的好处是从来不会停下，而我不担心现在发生的情况，因为一年后——365天后——一切都会改变。那是为什么我专注于现在代表迈凯伦。

“我在采访中已经说过了100次，我今年的主要目标是为迈凯伦全力以赴，而不是关注法拉利的情况。当赛季结束之后，我会有时间回顾法拉利，把注意力集中在那上面，研究如何能在下赛季比本赛季表现更好。”

在受到新冠肺炎疫情影响的2020赛季，车手市场的变化前所未有的戏剧化，一切都始于维特尔在五月份与法拉利宣布分道扬镳。但是，塞恩斯反倒成为受益者，成为最先确定去向的车手。在他看来，较早地明确下个赛季的计划，总是对车手集中思想比赛有好处。

“我在过去一直很坦诚，我说过与迈凯伦的两年合约给我带来了从前的车队和从前的处境所没有带来的额外信心，”西班牙人向Motorsport.com表示。

”对下一年能够在一支车队的确定性，总是能帮助车手避免被不同的事情分散注意力，集中思想在当下。我对于我未来的样子和我要去的地方很高兴。我对现在的处境也很高兴，不用分心在其他事情上。”

随着威廉姆斯在昨天确定明年将保留乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲的阵容，以及梅赛德斯被认定很快将与刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯完成续约，同时红牛对亚历山大·阿尔本的进步感到满意，十支车队中只有Racing Point、哈斯、阿尔法·罗密欧和AlphaTauri没有定下明年的车手。