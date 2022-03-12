塞恩斯：梅赛德斯吹捧法拉利是其“惯用”F1伎俩

载入语音播放

在本周的最后一次季前测试中，意大利车队延续了上个月在巴塞罗那的强劲势头，再次拿出了不凡的表现。

由于梅赛德斯看似在掌握W13的操控性方面遇到了瓶颈，这家德国汽车制造商已将法拉利列为了2022赛季的竞争目标。刘易斯·汉密尔顿在巴塞罗那完成第二日测试后表示，基于目前的状态，法拉利甚至可以在巴林以一二完赛。

但塞恩斯并没有过多解读梅赛德斯的评论，并暗示其竞争对手的表现与此前的赛季并无异样，即总是在备战期间“弱化”自己的表现，只为不断进步并一举夺冠。

“我认为这是典型的梅赛德斯，”塞恩斯表示，“先抬高其他对手，然后当我们迎来第一场比赛时，他们就会击败所有人，这很典型。”

“如果这是他们第一次让他人占上风，那么我可能会相信他们。但他们已经这样做了五六年了，他们总是在第一场比赛中击败我们。所以，你可以想象，我不太相信。我们已经可以看到他们在做什么……我不会说太多。”

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Motorsport Images

塞恩斯最后的评论或是参考了显示梅赛德斯和法拉利赛车性能对比的GPS追踪数据。对两辆赛车最佳单圈成绩的分析表明，他们在弯道上的表现几乎没有区别，但梅赛德斯在直道上损失了大部分时间。

理论上，梅赛德斯在运行时，其发动机的性能会逐渐下降到一个非常保守的模式，因此还没有显示出全部的潜力。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳也赞同“梅赛德斯还没有完全展示出实力”的观点，这使得现在很难断言谁位居领先。

“这很难说，”英国人表示“你能说的是，只有到下周六，当除去载油量影响，大家的车重都尽可能接近于限制时，才能初步一探究竟。然后我们会看到各队的竞争力。我认为这就是拥有一张完全‘干净的纸’的魅力所在。我觉得梅塞德斯还没有充分展现实力。”

“我认为法拉利是目前你不得不说的最好的车队，但希望我们也能达到那个水平。看起来迈凯伦拥有一辆强劲的赛车。Alpine也一直很快，所以很难预测。”

不过，汉密尔顿很清楚，梅赛德斯并没有刻意掩饰自己的速度，因为它正在竭力解决W13的问题。

当被问及对于塞恩斯评论的感想时，英国人表示:“如果我们遇到的这些过度转向问题和这种糟糕的驾驶情况，只是为了隐藏我们的赛车（速度），我们会非常非常非常开心。但事实并非如此。”

“我们确实正在努力克服一些问题，但我认为，正如我所说，其他车队没有那么挣扎，但谁知道呢？也许等到下个星期，我们会有更好的解读。”

翻译/小飞侠