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塞恩斯：本赛季法拉利抓住了领奖台机会是一个好兆头

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小卡洛斯·塞恩斯认为，尽管自己在赛场上没有找到 "100%的感觉"，但法拉利抓住了机会，获得了三个F1领奖台，这是一个 "好兆头"。

塞恩斯：本赛季法拉利抓住了领奖台机会是一个好兆头

2021赛季，塞恩斯自迈凯伦转会到法拉利。目前，他在车手榜上领先队友查尔斯·莱克勒克，本赛季到目前为止共斩获三个领奖台，积112.5分。

在上周末的俄罗斯大奖赛中，塞恩斯的排位赛成绩为第二。在比赛的早期阶段，他一度领先。而后，在那场迟来的大雨中，很多车手失去位置，而塞恩斯掌握好时机，及时改用半雨胎，最终获得第三名。

虽然本赛季到目前为止，塞恩斯已经成功地获得了比莱克勒克更多的积分和领奖台，但是他也屡遭撞车事故，包括在匈牙利的排位赛，以及在赞德弗尔特和蒙扎的练习阶段。

塞恩斯说，这些撞车事故表明，他仍未完全适应法拉利SF21赛车，希望自己能在俄罗斯集中精力，重建信心。

"我想大家从车外也能注意到，我还不能100%适应这辆车，"塞恩斯说。"我不想再提撞车，但在这之前，我整个职业生涯中从未撞车。我是一名从不冒撞墙风险的车手，但由于各种原因，我确实发生了几次碰撞事故，这意味着我还没能完全了解新车。

"（在索契的）从自由练习到排位赛，我有意识做出改正，一步一步地进入状态，在我需要快起来的时候跑得很快，而不是进入FP1就直接快跑。这么做还不错，并且让我更有自信了，整个周末我都速度很快，并且可以感到自在。”

塞恩斯常说，他把2021年作为在法拉利的适应期，以便下赛季他第二年代表马拉内罗参赛前充分适应。

但他很高兴当机会出现时，法拉利抓住机会登上了领奖台——在摩纳哥获得第二名，在匈牙利获得第三名。

"这三个领奖台的竞争中，我们都努力抓住了机会，"塞恩斯说。"我们最大限度地利用了机会。这是一个好兆头，团队在压力下，仍然表现优秀，抓住机遇。只要有机会，我们就会取得好成绩。"

翻译/Chloe

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