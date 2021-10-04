塞恩斯：本赛季法拉利抓住了领奖台机会是一个好兆头
By: Luke Smith , Grand prix editor
小卡洛斯·塞恩斯认为，尽管自己在赛场上没有找到 "100%的感觉"，但法拉利抓住了机会，获得了三个F1领奖台，这是一个 "好兆头"。
2021赛季，塞恩斯自迈凯伦转会到法拉利。目前，他在车手榜上领先队友查尔斯·莱克勒克，本赛季到目前为止共斩获三个领奖台，积112.5分。
在上周末的俄罗斯大奖赛中，塞恩斯的排位赛成绩为第二。在比赛的早期阶段，他一度领先。而后，在那场迟来的大雨中，很多车手失去位置，而塞恩斯掌握好时机，及时改用半雨胎，最终获得第三名。
虽然本赛季到目前为止，塞恩斯已经成功地获得了比莱克勒克更多的积分和领奖台，但是他也屡遭撞车事故，包括在匈牙利的排位赛，以及在赞德弗尔特和蒙扎的练习阶段。
塞恩斯说，这些撞车事故表明，他仍未完全适应法拉利SF21赛车，希望自己能在俄罗斯集中精力，重建信心。
"我想大家从车外也能注意到，我还不能100%适应这辆车，"塞恩斯说。"我不想再提撞车，但在这之前，我整个职业生涯中从未撞车。我是一名从不冒撞墙风险的车手，但由于各种原因，我确实发生了几次碰撞事故，这意味着我还没能完全了解新车。
"（在索契的）从自由练习到排位赛，我有意识做出改正，一步一步地进入状态，在我需要快起来的时候跑得很快，而不是进入FP1就直接快跑。这么做还不错，并且让我更有自信了，整个周末我都速度很快，并且可以感到自在。”
塞恩斯常说，他把2021年作为在法拉利的适应期，以便下赛季他第二年代表马拉内罗参赛前充分适应。
但他很高兴当机会出现时，法拉利抓住机会登上了领奖台——在摩纳哥获得第二名，在匈牙利获得第三名。
"这三个领奖台的竞争中，我们都努力抓住了机会，"塞恩斯说。"我们最大限度地利用了机会。这是一个好兆头，团队在压力下，仍然表现优秀，抓住机遇。只要有机会，我们就会取得好成绩。"
翻译/Chloe
shares
comments
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Related video
Load comments
塞恩斯：本赛季法拉利抓住了领奖台机会是一个好兆头
shares
comments
Trending
蒙托亚：诺里斯现已认识到自己可以在F1完成任务
2021年10月1日
红牛：2021赛季剩余比赛谁占优势尚且未知
2021年9月30日
卡塔尔正式长期加入F1赛历
2021年9月30日
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
More from Luke Smith
More from Scuderia Ferrari
Trending Today
Latest news
载入语音播放