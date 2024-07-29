塞恩斯未来终有定论：“2025年及以后“为威廉姆斯比赛

卡洛斯·塞恩斯经过冗长的考虑后将在2025赛季加入威廉姆斯F1车队，而且根据车队表示双方将一同迈入2026年开启的下一轮规则循环。

由于刘易斯·汉密尔顿在今年年初决定下赛季从梅赛德斯转投法拉利，这位已经在马拉内罗效力的四个赛季的西班牙车手不得不在本赛季结束后改换门庭。

此前，2026年将正式参赛的奥迪向塞恩斯抛出了橄榄枝，旨在重返队伍前方的威廉姆斯也表达了满满的诚意。然而不久前，新近担任Alpine顾问的弗拉维奥·布利亚托雷试图截胡，让事情一度变得更加复杂。

威廉姆斯希望明年以具有获胜经验的车手取代洛根·萨金特，在下赛季与亚历山大·阿尔本搭档为车队争取更好的成绩，同时继续为2026年规则改革时打造出加入前排争夺的赛车做准备。

上个月的西班牙大奖赛之后，英国车队曾以为将错过签下塞恩斯，并且把目标转向作为备选方案的瓦尔特利·博塔斯，不过，领队詹姆斯·瓦尔斯在比利时大奖赛期间暗示他有信心将塞恩斯带到车队，而后者被目睹与父亲和兄弟一起走进威廉姆斯的接待区。

斯帕比赛结束后的周一，就在F1即将进入夏休期之前，威廉姆斯与塞恩斯正式完成了签约。英国车队发布了以“威廉姆斯车队欢迎卡洛斯·塞恩斯加入参加2025、2026及以后赛季”为标题的官方声明。

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

“我很高兴地宣布我将从2025年起加入威廉姆斯车队，”塞恩斯表示。“众所周知今年的车手市场因为多种原因而复杂得不得了，这已经占据了我一些时间来宣布我的决定。但是，我完全有信心威廉姆斯是继续我F1旅程正确的地方，而且我十分骄傲加入这支具有历史意义且成功的车队，很多我童年的英雄过去在这里比赛过，也在这项运动中留下他们的印记。”

本赛季14场比赛过后，威廉姆斯在制造商年度积分榜上排名第九，尽管比上赛季结束时有所下滑，但在沃尔斯管理下，这支车队的长期发展趋势被广泛看好，尤其相比索伯/奥迪当前的各种混乱而言。

“把威廉姆斯带回它应该属于的地方、带到发车区前方这个终极目标，是我感到兴奋和积极的挑战。我深信这支车队具备了所有合适的资源来再次塑造历史，而从1月1日起，我绝对将使出全部本领，与车队的每个成员一起，推动威廉姆斯前进。”

“我想感谢詹姆斯·瓦尔斯和整个威廉姆斯董事会的信任和决心。他们坚实的领导力和坚定的决心在我做决定过程中起到了重要作用。我真的相信成功车队的核心在于他们的人员和他们的文化。威廉姆斯是历史传承和纯粹赛车的代名词，我们面前这个项目的基础非常牢固，我非常强期待从明年起成为其中一份子。”

威廉姆斯夺得过九个制造商世界冠军和七个车手世界冠军，但车队上一次获胜还是2012年西班牙大奖赛（帕斯托·马尔多纳多）。而且自从2019年罗伯特·库比卡离开后，这支车队还没有大奖赛冠军级别的车手效力。

不过，2020年美国投资公司多利尔顿从威廉姆斯家族手里接管车队后，格洛弗团队摆脱了财政困难。而瓦尔斯加入之后，今年又有帕特·弗莱出任首席技术官，同时阿尔本续签长远，预示车队已经打下扎实的基础。

“卡洛斯加入威廉姆斯表明了双方的强烈意向，”瓦尔斯说。“卡洛斯一次又一次地证明了他是赛道上最有天分的车手之一，拥有比赛获胜的血统，这凸显了我们的上升轨迹。卡洛斯不仅拥有经验和表现，而且还拥有强烈的进取心，激发车队和赛车的每一毫秒；他与车队堪称完美的组合。”

“有了亚历克斯和卡洛斯，我们将拥有发车区最难对付的车手阵容之一，能够以丰富的经验带领我们迎接2026年新规则。他们对这个组织使命的信念，表明了幕后付出的艰巨工作。我们继续恢复竞争力的征程中，大家应对我们的雄心和势头坚定不移——我们在这里，我们是认真的，在（威廉姆斯车队所有者）多里尔顿的支持下，我们正为重返赛道前沿所需的条件进行投资。”

Alex Albon, Williams, James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

一直有传闻称，塞恩斯之所以长时间考虑，是因为仍对梅赛德斯或红牛的席位有一定念想，同时试图在与任何新东家签约时加入可以在2026年加入顶级车队的“灵活”条款。但是，瓦尔斯在斯帕时对此予以否认。

关于塞恩斯的决定也正式宣告了萨金特将离开威廉姆斯，车队在声明中感谢他“两年中的辛勤工作和风险”，而且将“在他寻求2025年及未来赛车生涯时全力支持”。同时，瓦尔斯也重申这位美国车手不会在本赛季结束前就被遣散，“他将在接下来的比赛里继续为我们努力奋斗”，尽管相关传闻已经萦绕多时。

随着塞恩斯做出决定，车手市场将重新盘活。索伯/奥迪剩余的一个车手席位，基本将在周冠宇和博塔斯之间产生。但是8月1日即将上任的马蒂亚·比诺托是否会有不同想法，当前不得而知。Alpine将继续寻觅下赛季皮塞尔·加斯利的搭档，但近期这支法国车队高层的剧烈震荡产生了不小的影响。而梅赛德斯仍在衡量汉密尔顿的顶替人选，红牛也因为其两支车队复杂的车手组成而再起悬疑。