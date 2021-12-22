2021年，全新加盟法拉利的塞恩斯与莱克勒克成为搭档，合力帮助去年经历了40年来最糟糕赛季的法拉利强势复苏，夺得车队积分榜第三。

西班牙人在车手总积分榜上排名第五，领先莱克勒克5.5分，并在整个赛季中四次登上领奖台。而摩纳哥人的战绩则为一个领奖台和两个杆位。

两位法拉利车手都认为彼此在成为队友的第一年里互相学到了很多。但塞恩斯也承认，一开始他很难相信莱克勒克是如何在季前测试中跑得如此之快的。

“自从我来到巴林参加冬季测试的那一刻起，我就有很多东西要向查尔斯学习，”塞恩斯表示。“他以一种特殊的方式驾驶法拉利，能达到全年都疯狂快和迅速，我必须让自己适应这种方式，也必须复制我在数据上看到的很多东西。

“有时我难以相信是否真有可能做到这点，他的速度是如此的之快，以至于令人有点震惊。但渐渐地我适应了，并试着向他学习，我也成功地达到了一个很好的水平。在即将进入冬休的时候，他在一些方面仍比我强得多。我们将交换一些信息，并通过互相学习共同努力成为更优秀的车手。”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

不仅如此，莱克勒克和塞恩斯在工作中和私下都建立了亲密的友谊。这对法拉利来说是一大提振，也帮助车队在比赛中有了越来越丰硕的收获。

“我们学到了很多，”莱克勒克表示，“和以往一样，当你有一个新队友时，你总是在学习，比如卡洛斯对待比赛周末的新方式，他的工作方法，他的天赋，他的原始速度，以及他过弯的方式等等。”

“他度过了令人惊叹的一年。所以显然他对于督促我努力在每场比赛中表现得更好起到了很大、很大的助推作用，这非常有趣。我认为卡洛斯的优势之一是比赛管理和轮胎管理，这可能是我在2019年的弱点。作为一名车手，我在2020年取得了很大的进步，今年也是如此，这一年一部分的收获要归功于卡洛斯。”

在阿布扎比前的四场比赛中，塞恩斯和莱克勒克均已“相邻”的名次完赛。尤其在沙特阿拉伯，两人的第七名之争异常激烈。

塞恩斯相信，他和摩纳哥队友间的激烈竞争会让俩人在“下赛季达到更好的水平，同时也会让法拉利有所受益。

“这是一场伟大的较量，除了是一位超级酷的搭档，他还是一位伟大的队友，”塞恩斯如是说。

翻译/小飞侠