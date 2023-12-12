塞恩斯：新加坡胜利证明法拉利能在压力下表现出色

在一个本应由红牛主导但反常的周末中，塞恩斯和法拉利充分把握住机会，在每个阶段都保持最快，最终在这条曲折的街道赛道，领先梅赛德斯的乔治·拉塞尔和队友查尔斯·莱克莱克不到0.1秒，取得了关键的杆位。

随后，他以冷静而精明的表现将其转化为胜利。他首先放慢整场比赛的速度以防止身后的车手采取先进站削减时间的undercut策略。在比赛的尾声阶段，塞恩斯故意让追赶的迈凯伦车手兰多·诺里斯靠近，让后者利用DRS把更快的拉塞尔挡在身后。

这个法拉利执行完美的比赛周末是如何最大限度地利用机会的蓝图。回顾整个赛季，塞恩斯相信那个周末表明车队有能力在压力下取得成功。

"百分之百。这肯定会影响整个赛季，因为今年我们并没有太多赢得比赛的机会，" 塞恩斯在被 Motorsport.com问及新加坡比赛结果是否改变他对法拉利充满挑战一年的看法时回答道。

"我们抓住了这个机会、没有浪费这仅有的一个机会的事实，我们在FP1、FP2、FP3，排位赛 Q1、Q2、Q3 以及比赛中都做到了最好，我认为这是一项巨大的成就。这不仅对我个人而言，也对整个车队来说，证明了只要明年机会出现，我们就有能力赢得比赛。”