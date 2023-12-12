塞恩斯：新加坡胜利证明法拉利能在压力下表现出色
卡洛斯·塞恩斯相信他在F1新加坡大奖赛中的胜利表明法拉利能够在压力下取得优异成绩，他成为2023赛季里除红牛车手之外唯一取得过胜利的车手。
在一个本应由红牛主导但反常的周末中，塞恩斯和法拉利充分把握住机会，在每个阶段都保持最快，最终在这条曲折的街道赛道，领先梅赛德斯的乔治·拉塞尔和队友查尔斯·莱克莱克不到0.1秒，取得了关键的杆位。
随后，他以冷静而精明的表现将其转化为胜利。他首先放慢整场比赛的速度以防止身后的车手采取先进站削减时间的undercut策略。在比赛的尾声阶段，塞恩斯故意让追赶的迈凯伦车手兰多·诺里斯靠近，让后者利用DRS把更快的拉塞尔挡在身后。
这个法拉利执行完美的比赛周末是如何最大限度地利用机会的蓝图。回顾整个赛季，塞恩斯相信那个周末表明车队有能力在压力下取得成功。
"百分之百。这肯定会影响整个赛季，因为今年我们并没有太多赢得比赛的机会，" 塞恩斯在被 Motorsport.com问及新加坡比赛结果是否改变他对法拉利充满挑战一年的看法时回答道。
"我们抓住了这个机会、没有浪费这仅有的一个机会的事实，我们在FP1、FP2、FP3，排位赛 Q1、Q2、Q3 以及比赛中都做到了最好，我认为这是一项巨大的成就。这不仅对我个人而言，也对整个车队来说，证明了只要明年机会出现，我们就有能力赢得比赛。”
Photo by: Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Lando Norris, McLaren
"那个周末我们承受了很大的压力，因为那可能是我们唯一一个周末，也许加上拉斯维加斯，能为胜利而战。但当时我们并不知道这一点。我们最大程度地利用了机会，表现出色，没有在压力下失败，将那个周末整合到一起。我认为这充分显示出，如果明年我们有一辆更好的赛车，我们是有能力做到的。"
今年上任的车队主管弗雷德里克·瓦塞尔的主要挑战之一是改善车队的运作方式，确保在每个周末充分发挥赛车的性能。塞恩斯认为，尽管受到“难以置信的”表现波动的影响，但车队已经在这方面取得了进展。
当说到在锦标赛中名列年度第三的法拉利似乎在运作方面更为强大时，西班牙人说到：“内部也是这种感觉。”。
“我认为我们认识到我们所拥有的综合实力，现在我们只需在赛道上发挥出来，努力在每个周末发挥到极致。我认为我们在这方面做得更出色了。”
“这并不容易，因为要理解怎会在拉斯维加斯的排位赛里以0.3秒击败红牛并争夺胜利，然后到了巴西却在比赛速度方面落后一秒，这在精神上是一种挑战。几乎难以置信会发生这种表现上的波动。”
现在，我们需要专注于确保明年有更多的拉斯维加斯时刻而不是新加坡那样的场面。”
翻译/Holiday
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