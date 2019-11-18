塞恩斯收获个人F1生涯首个领奖台成绩

在英特拉格斯倒数第二圈的比赛中，刘易斯·汉密尔顿因将亚历山大·阿尔本顶出赛道而被罚时5秒。塞恩斯也因此上升至第三名。

赛后汉密尔顿受到处罚后，比赛的正式成绩没有得到去人，因为有投诉称在比赛期间一些车手涉嫌在黄旗期间非法使用DRS，国际汽联确实要求包括迈凯伦在内的一些车队提供数据。当时尽管比赛结果仍有可能更改，但塞恩斯被提前授予了第三名的奖杯。

当时塞恩斯在推特上表示：“领奖台！虽然赛后没有出现在那里有点奇怪，但我仍然非常开心。今天的比赛简直令人难以置信。一停的策略相当艰难，但是得到了回报。祝贺整个车队！”

巴西大奖赛是西班牙人参赛101场以来首次登上领奖台，也是迈凯伦自2014年的澳大利亚揭幕站以来，时隔119场比赛后再次登台。

迈凯伦领队安德雷亚斯·赛德尔向Motorsport.com表示：“这显然是一个伟大的成就，我为整个车队感到高兴。无论是赛道还是工厂的团队都付出了巨大的努力。”

“能收获这个领奖台真是太好了，这是卡洛斯职业生涯中的第一个领奖台，也是我们这么长时间以来的第一个。这是一个伟大的动力，确保我们继续努力工作，争取在未来凭借我们自己的实力再次为领奖台而战。”

在经历了表现出色的一个赛季后，塞恩斯目前在车队积分榜上排名第七。此前他的最佳成绩是第五名（三次）。今年，他也将成为中游车队中完赛名次最高的车手。

更值得一提的是，由于点火线故障缺席了排位赛，西班牙人在正赛中不得不从最后一位起步。这也令他突破性的领奖台成绩更为不可思议。也正是结合从末尾起步的实际情况，迈凯伦因此给予了他一台全新的雷诺引擎。

塞德尔表示：“我们总是带着永不放弃的精神参加比赛。当然，我们做梦也没想到能取得这样的好成绩。”

翻译/小飞侠