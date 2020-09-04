塞恩斯：我会接受加入法拉利100次

今年5月，在F1赛季受疫情影响而未能举行期间，法拉利做出不与今年合约到期的塞巴斯蒂安·维特尔续约的决定，并且很快宣布本赛季效力迈凯伦的塞恩斯会在明年加盟。

然而当2020赛季打响之后，法拉利SF1000却举步维艰，而斯帕的比赛成为了今年的最低点。从周五第一节练习到周日正赛，维特尔和查尔斯·莱克勒克未能在任何一个阶段里进入前十名。

本周末，第三轮三连赛移师蒙扎，也让塞恩斯难逃法拉利竞技状态的问题。而作为防疫程序的一部分，赛道仍然不对车迷开放，除了250名曾奋战在“抗疫”第一线的医护人员受到邀请会在现场观赛。这意味着法拉利忠实拥趸无法前往跃马的主场之一。

尽管如此，塞恩斯表示他已经能够感受到意大利车迷对他的兴趣，因为他们想方设法接近他的酒店为他助威。并且他重申，无论何时法拉利向他抛出橄榄枝，他都会同意。

“老实说，我认为加入法拉利永远没有坏时机，”塞恩斯说，“我认为前往法拉利是如此独特的经历，对任何一名F1车手都是特殊的地方。因此我不认为加入法拉利还会有坏时机，你会说‘我不想去法拉利’。”

“如果你100次给我那个选择，我永远会接受。”

由于2021赛季采用今年的赛车，并且底盘和引擎研发都在很大程度上受到冻结，意味着法拉利明年的竞争力难以立即恢复。甚至，车队领队马蒂亚·比诺托承认，跃马复苏可能要花“好些年”。

当被问到是否对明年投奔马拉内罗的决定存在顾虑时，塞恩斯表示他相信意大利车队的能力，而眼下他更关心自己本赛季因糟糕的运气而损失了大量积分。

“我对我已经做出的决定感到非常自在。我对法拉利人和他们未来能够做到的有100%信心，”西班牙人说道。

“让我们记住去年他们拿到了七个杆位，所以我认为这是一支知道如何打造出非常出色赛车的车队。

“对于我是否感到紧张，让我紧张的是，在我没有失误的情况下损失了30分。这是我现在真正担心的。这是真正让我睡觉前都要想‘我把这么多积分掉在了哪里，这怎么会发生在我身上的？’

“我对下赛季去往法拉利完全有信心并且做好了准备。我不能更加兴奋了。”