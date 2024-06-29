塞恩斯希望法拉利在奥地利更有竞争力

鉴于西班牙的赛道特点令法拉利赛车的主要弱点暴露得更为透彻，卡洛斯·塞恩斯希望他的车队能在奥地利更具有竞争力。

在巴塞罗那的排位赛中，塞恩斯和队友查尔斯·莱克勒克斩获第三排，位居取得头排的兰多·诺里斯、马克斯·维斯塔潘以及两辆梅赛德斯之后。

然而正赛中，两位车手的速度并没有太大的起色。尽管法拉利试图为两人采用不同的策略，但依旧未能超越梅赛德斯二人组，最终只能以发车位置完成了比赛。

塞恩斯承认法拉利在自己的主场比赛中是第四快的，但也表示巴塞罗那的布局相比其他赛道更暴露法拉利在长直道赛道中的弱点。因此他希望赛车能在本周末在红牛赛道更具有竞争力。

“这不是我们最好的周末，但这也是我们去年最为挣扎的赛道，”塞恩斯表示。“所以这对我们来说只是一条糟糕的赛道，我们还是希望能在其他赛道上更有竞争力。"

"这是赛道的高速特性以及长距离组合弯的问题，当遇到像中国、这里或是铃鹿这样拥有长弯道的赛道时，我们似乎总是在挣扎。我记得奥地利的赛道特性不是问题，所以我认为鉴于弯道的特性，我们会更有竞争力。”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

车队领队弗雷德里克·瓦塞尔相信，鉴于前四支车队之间的微弱差距造成了比往年更大的波动，巴塞罗那的排名顺序未必会成为夏休前剩余比赛的趋势。

“排名正在发生变化，因为在过去的四个周末，有四支不同的车队在争夺杆位。我们并没有大规模地改变赛车，这意味着它更多地与赛道布局、场地和温度窗口有关。”

“在得出结论之前，我们必须保持冷静，必须一站接一站地去应对。在奥地利将会是完全不同的形式，不同的赛道表面，不同类型的弯道，下周的情况可能会完全不同。“在如今的F1中，没有什么是永恒的，这意味着一支车队比另一支更好并不是很显而易见的。”

瓦瑟尔表示，法拉利在巴塞罗那排位赛中的表现特别糟糕。因此车队需要更深入地研究如何让SF-24在跑单圈时进入正确的轮胎窗口。

“在巴塞罗那最重要的一点是在不同的弯道发挥轮胎的潜力，”他解释道。“我们可能错过了一些东西，因为我们只差了0.2秒。但是在巴塞罗那有14个弯角，我们不会在每个弯损失0.01秒。有两圈我们都损失了0.1秒，剩下的一圈就是兰多的翻版。”

红牛环是本赛季第三个冲刺赛周末，周五进行的冲刺赛排位赛里，塞恩斯名列第五，夹在两辆梅赛德斯赛车中间，而查尔斯·莱克勒克则在SQ3开始前遇到了问题而没能做出最后的计时圈，只能从第十位开始冲刺赛。

翻译/小飞侠