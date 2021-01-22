塞恩斯将在下周参加法拉利测试

塞恩斯在效力了迈凯伦两个赛季后，今年转投法拉利。虽然去年圣诞前他已经前往马拉内罗报道并近期一直与车队工作，但还从未驾驶过法拉利的赛车。

不过据Motorsport.com了解，法拉利已经安排下周在基地背后的菲奥拉诺赛道，使用2018年赛车SF71H进行一次集中测试，主要面向法拉利车手学院成员。不过届时，塞恩斯也会得到机会，为他在3月初参加季前测试前更好地了解法拉利赛车做准备。

本次测试总共将持续五天，从周一开始，直到周五。据悉，塞恩斯会在周三和周四出场。计划中，查尔斯·莱克勒克应该加入，但还要视摩纳哥人感染新冠肺炎病毒后的康复情况而定。

法拉利旗下参加F2的罗伯特·施瓦茨曼、马库斯·阿姆斯特朗和久里亚诺·阿莱西都将出场。上赛季F2年度亚军卡勒姆·埃洛特将在今年负责驾驶法拉利的模拟器，他是否也会参加本次测试暂时未知。

2021赛季F1季前测试确定将在巴林进行，时间为3月12-14日，即新赛季在萨基尔赛道揭幕两周之前。