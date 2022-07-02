塞恩斯对在银石摘下杆位感到”吃惊“

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本场排位赛全程在雨中进行，但Q3开始后，随着雨势的减小，赛道上依稀出现了赛车线。对于进入前十名的车手们而言，他们必须尽可能久地在赛道上做计时圈，那么就有机会在尾声阶段充分利用不断改善的赛道条件提高个人时间。

这意味着任何人都有可能在最后时刻制造冷门，就像费尔南多·阿隆索在加拿大排位赛取得第二名那样。尽管积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘一度看起来非常有希望拿下杆位，但是法拉利车手塞恩斯在他的最后一个计时圈，仅以0.072秒的优势跃居首位后，荷兰人没有在自己的最后一圈进步。塞恩斯就此获得了自己第一个大奖赛杆位。莱克勒克则落后队友0.3秒排名第三，将与红牛对手塞尔吉奥·佩雷兹一同从第二排发车。

值得一提的是，本次英国大奖赛将是塞恩斯的第150次正赛发车，而他也是阿隆索之后第一位获得F1杆位的西班牙车手。不过，他在排位赛后坦言自己完全没想到能获得杆位，因为他不觉得最后的冲刺圈可以击败维斯塔潘。

“那一圈挺好，但我的半雨胎在积水上非常挣扎，”西班牙人说道。“有很多积水，甚至在赛车线上也有，很容易转向过度后浪费那一圈。在这种情况下，让半雨胎升温更加困难。最后，我做了我认为并不特别的一圈，只是为了跟上，结果获得杆位有点让人吃惊。”

本周末之前，塞恩斯一直在追逐他的第一个杆位和第一场胜利。在第一项目标已经达成之后，他相信自己有机会在银石取得双重突破。

当被问及法拉利的比赛速度能否助他一臂之力时，西班牙人回答说：“我认为是的。整个周末都有速度，除了在第三节自由练习里我们有一些问题，但我们认为我们已经在排位赛前纠正过来了。”

“但是如果以我在第二节练习里的速度为基础，那么我们应该打下了良好的基础，试着把它保持下去。我相信马克斯和查尔斯会给我很大的压力，但我肯定会竭尽全力。

作为杆位的热门之一，莱克勒克在他的最后一个计时圈里发生了打转。尽管摩纳哥人——先前已经拿到了6个杆位——为错过机会感到失望，但他为法拉利队友感到高兴。

“是的我很失望，但我为卡洛斯感到高兴。他今天表现很好，”莱克勒克说道。“我在最后一圈打转了，我知道那一圈我必须跑得非常到位，但作为一个车手我没有做到，所以我不配拿到杆位。”

“但对比赛的开始来说，第三位仍是个好位置。希望我们能把一切安排到位，我们能够追到前面去。谁会选择一停或两停将是值得关注的事情，但希望我们能做出正确的选择，让我们回到我们想达到的水平。”