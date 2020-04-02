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Formula 1 / 突发新闻

塞恩斯和诺里斯自愿降薪

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塞恩斯和诺里斯自愿降薪
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Translated by: Frankie Mao
2020年4月2日 上午9:55

卡洛斯·塞恩斯与兰多·诺里斯已经同意自愿减薪，作为迈凯伦为度过新冠肺炎危机而采取的节省成本措施之一。

随着F1新赛季前八场比赛或推迟或取消，车队正面临因为缺少比赛而带来日益增加的财政压力。

虽然F1采取的措施起到了帮助作用，诸如提前要求所有车队关闭工厂，外加推迟新规则的实施，但是不足以车队安然渡过难关。

当各行各业致力于想方设法降低支出，迈凯伦成为第一支采取了一系列控制成本的措施。

塞恩斯和诺里斯已经接受了降薪，而许多员工也被强制休假作为临时手段。此外，包括车队CEO扎克·布朗和高级管理人员在内的其他所有员工也都减少了薪水。

迈凯伦发言人表示：“由于新冠肺炎对业务造成的影响，迈凯伦集团暂时对一部分员工放假，作为整个减少成本措施的一部分。这些措施集中于在短期内保住工作，确保当经济恢复的时候，我们的员工可以全职回到岗位上。”

英国政府允许企业强制员工休假，并且会支付他们薪水的80%但最高不超过每月2500英镑，如果他们的岗位可以保住。

F1仍然希望可以在今年晚些时候让赛季得以进行，切斯·凯利更是相信可以举行15-18场比赛。但是，眼下没有新冠肺炎大流行会在短期内结束的迹象，一系列赛事无法进行的可能性越来越大。

现在正讨论的一种选择是进行“超级赛季”，也就是2020年后几场比赛安排到明年一月举行。法拉利领队马蒂亚·比诺托上周向意大利电视台表示：“这些是我们作为一个整体需要给予最大支持的地方。如果这个能保证我们有一个更加完整的2020年世界锦标赛，而下一个赛季在三月前不会开始，那么就是非常有可能的。”

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Series Formula 1
车手 小卡洛斯 塞恩斯 Shop Now , Lando Norris
车队 迈凯伦车队 Shop Now
Author Jonathan Noble

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