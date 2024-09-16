塞恩斯和佩雷兹的巴库撞车被裁定为“比赛事件”

卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹在阿塞拜疆大奖赛倒数第二圈发生的撞车被裁定为比赛事故，俩人均未受到进一步处罚。

巴库的比赛进行到倒数第二圈开始后，塞恩斯在一号弯超过了原本处于第三的佩雷兹，但无法进一步赶上法拉利队友查尔斯·莱克勒克。出二号弯后，塞恩斯依旧领先佩雷兹，并且试图利用前方队友的尾流，而红牛车手也试图跟上。

两辆赛车一前一后向三号弯前进时突然发生了碰撞，结果一起卡在左侧护墙边，因而双双退赛。

赛后，塞恩斯表示他“百分比确信”自己没有做任何“难以预测的举动或激进的动作”，因此不理解这次“意外的事故”缘何发生。他承认自己试图跟随莱克勒克的前进路线，以便利用他的尾流，但他猜测佩雷兹可能设法阻止他的移动——以此打破尾流的作用。

不过，最终赛会干事在调查之后判定，两位车手在这次事故中都没有责任。

裁决书中写道：“塞恩斯在一号弯后超过了佩雷兹，并在二号弯的弯心完全领先。由于出弯受到塞恩斯的影响，佩雷兹拉到了塞恩斯的内侧。塞恩斯报告说，他知道佩雷兹在他的内侧。”

“稍稍落后的佩雷兹能更好地看到两辆赛车的相对位置。但当两辆赛车在接近二号弯出口右侧的墙壁时，他们相距约一米。从这时起，在整个事故过程中，两位车手的转向都没有出现异常，实际上他们的转向都保持不偏不倚。”

“赛会干事查看了两位车手前几圈的驾驶线路。塞恩斯一直位于或接近于他的正常赛车线，即与右侧围墙形成一个微小的角度。从出弯到发生接触时，他距离围墙大约有一个车宽的距离。佩雷兹则离同一围墙再多出约半个车身宽度，与右侧围墙更加平行。”

“因此很明显，尽管塞恩斯位置靠前并有权行驶自己的线路，他确实向一辆他视线有限的赛车稍稍移动了。与此同时，佩雷兹的线路并无异常，但他本可以采取更多措施避开他视野更好的赛车。”

“总之，赛会干事认定这是一起比赛事故，两位车手都没有主要过错，因此没有采取进一步行动。”

佩雷兹在裁决前表示：“在我看来，卡洛斯为了跟上查尔斯的牵引，移动得太快。这只是错误的时间、错误的时机，导致了巨大的相撞。”

值得一提的是，在周五的第一节自由练习和周六的第三节自由练习里，塞恩斯和佩雷兹已经两次发生惊险时刻，前一次为法拉利车手阻挡，后一次为红牛车手，但都只是受到警告。