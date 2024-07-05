塞恩斯仍有机会在2025赛季加盟梅赛德斯F1车队
随着梅赛德斯领队托托·沃尔夫暗示“希望之星”安德列亚·基米·安东内利或许需要更多时间磨练，卡洛斯·塞恩斯仍有机会在2025赛季加盟德国车队。
Carlos Sainz, Ferrari
Photo by: Erik Junius
17岁的安东内利在此前的初级系列赛里表现惊人，以至于本赛季第一年参加F2就被视为夺冠热门。然而赛季开始至今意大利人成绩平平，前七轮里还未登上过领奖台，仅仅位列车手年度积分榜第九，尽管他。他效力的Prema车队对新一代赛车迟迟没有找到调整的窍门，让情况对他来说更加棘手。
安东内利在积分榜上比F2队友奥利弗·比尔曼多拿到20分，但后者刚刚确认将在下赛季为哈斯车队参加F1。相反，尽管沃尔夫此前公开表示，他倾向于由年轻的意大利人明年接替将转投法拉利的刘易斯·汉密尔顿，但近期这位梅赛德斯年轻车手遭遇的困难，可能迫使奥地利人改变初衷。而他在接受西班牙的《世界体育报》采访时表示，塞恩斯“绝对仍然是一个选择”。
“这个赛季（对安东内利）有点棘手，因为总体上在F2，两者没有达到应有的水平，我认为车队知道他们表现不好，”奥地利人说到。
“但上周末挺不错。有速度，启动时失误了，所以这是基米需要学习的地方，这点很清楚。他承受了很多压力。一直在谈论他。他在初级方程式和卡丁车的赛道纪录无人能及。在压力增大的情况下，他取得过成功。”
“但是就像他父亲说的，冠军需要在冷水里拿出表现，需要拼搏（意指在最艰难的情况下，身体和心理上都能应对自如）。所以他们对此非常清楚。”
“当前的车手市场相当不确定、有意思。有些车手选择更多，有些车队选择更多。这非常有意思。你们知道，就像伯尼（埃克莱斯顿，F1前总裁）说的，上周我有一个观点，这周我有一个不同的观点。”
塞恩斯被哈斯车手凯文·马格努森形容为车手市场的“瓶塞”，因为他迟迟没有就个人未来去向做出任何决定。原本这位西班牙车手有来自索伯/奥迪的邀请，此后威廉姆斯也公开“示好”，希望可以得到这位大奖赛获胜者。然而近期，弗拉维奥·布里亚托雷成为Alpine的执行顾问之后，也在竭力拉拢西班牙人。
据悉在这种情况下，威廉姆斯方面也开启与其他车手/经纪团队接洽，并不愿意单方面等待塞恩斯的最终决定。不过，英国车队的领队詹姆斯·沃尔斯在本周赛前的新闻发布会上表示，车手市场的动态可能会像传统一样，直道九月能尘埃落定。
“他是世界级车手，决定并非迫在眉睫，不是今天我们就要做决定，”威廉姆斯领队说到。“我一直说，实际上时间线对我来说没那么重要。重要的是无论我们做什么决定，或者车手做什么决定，关键在于互相之间形成长期的关系，双方都认可我们的旅途，想要这段旅途成为他们生活的一部分。”
“我相当肯定，所有这一切应该会在九月明朗起来。这是正常的时间表，正常的操作。实际上，我们现在正要回到正常的节奏中，在八月处理合同。”
“他是世界级车手，决定并非迫在眉睫，不是今天我们就要做决定，”威廉姆斯领队说到。“我一直说，实际上时间线对我来说没那么重要。重要的是无论我们做什么决定，或者车手做什么决定，关键在于互相之间形成长期的关系，双方都认可我们的旅途，想要这段旅途成为他们生活的一部分。”
“我相当肯定，所有这一切应该会在九月明朗起来。这是正常的时间表，正常的操作。实际上，我们现在正要回到正常的节奏中，在八月处理合同。”
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