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塞恩斯为佩雷兹让出Racing Point席位“有点生气“

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塞恩斯为佩雷兹让出Racing Point席位“有点生气“
By:
, NobleF1
Co-author: Sergio Lillo

卡洛斯·塞恩斯表示他对于塞尔吉奥·佩雷兹不得不为即将加盟Racing Point的塞巴斯蒂安·维特尔让路感到“有点生气”。

虽然佩雷兹与Racing Point签署过长期的合同，但车队通过激活退出条款缩短了合同期限，从而让维特尔得以取而代之。

但考虑到2018年，佩雷兹为印度力量申请托管之举，对于帮助车队继续“生存”发挥了重要作用，且墨西哥人效力期间的表现一直可圈可点，这一举动也引发了一些争议。

塞恩斯表示，鉴于被淘汰的是佩雷兹，而他的队友兰斯·斯特罗尔由于身份的原因从未考虑被取代，这证明了在F1中，速度并不代表一切。

“Checo的故事告诉我们，在F1中你的表现并不代表一切，”塞恩斯表示，“单纯从他的表现来判断，他并没有离开车队或者车队不想要他的理由。”

“但在F1中，还有其他的利益，它们与表现共存并且相当重要。对我来说，Checo的退出是一个耻辱，因为那支他信任了那么多年，并且几乎是由他从破产边缘拯救回来的车队，终于为他生产了一辆好车。然而现在车队不想继续和他比赛了。这真是太遗憾了。”

赛恩斯表示，尽管Racing Point近日的这一决策限制了佩雷兹找到另一个席位的机会，但他希望墨西哥人能够继续留在F1中。

“这让我有点生气，因为我和他关系很好，作为一名车手我很尊重他，”塞恩斯补充道，“它提醒你，这项运动就是这样，它给你的回报很少。但这是我们选择去竞争并成为专业人士的领域，你必须接受这点。”

“我希望他能得到一个能激励他、他喜欢的位置，并在2022年会是个不错的位置。当然，我也有过一些不确定的时刻，这些时刻非常政治化，与我在赛道上的表现毫无关系。这是这项运动中不那么运动的领域，是运动员无法控制的。没有人喜欢处于那种情况。”

雷诺车队的里卡多将在明年取代塞恩斯成为迈凯伦的一员。澳大利亚人认为目前对于佩雷兹来说，找到一个2021年的席位还为时不晚。

“至少可以这么说，他当然配得上一个席位，”里卡多表示，“作为一个竞争对手，我赏识他；作为一名同僚，我和他相处融洽。”

“很明显时间已经很晚了，但还不算太晚。我想他还有时间。目前还仅仅是九月，是的，他还有时间。
很明显，席位已经越来越少了。但是，是的，我希望他能找到一个位置。他依旧年轻。”

翻译/小飞侠

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