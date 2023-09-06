塞恩斯一度以为能击败维斯塔潘赢得意大利大奖赛

在周六激动人心的杆位之后，塞恩斯在蒙扎向法拉利车迷展示昂扬的斗志。他在采用一停策略比赛的第一阶段里，做出强硬的防守，试图阻挡驾驶着更快的红牛赛车的维斯塔潘。

塞恩斯利用法拉利极快的尾速，几次在前两个之字弯里防守成功。但在第15圈进入1号弯时轮胎锁死后，西班牙人在4号弯前让维斯塔潘通过，并很快不得不集中精力与维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹争夺第二名。

塞恩斯最终落到两辆红牛之后的第三位，在法拉利允许自己两名车手激烈战斗直到终点的情况下，他击败了队友查尔斯·莱克勒克，获得了领奖台的最后一个位置。

但事后塞恩斯透露，在比赛的第一阶段中，他曾短暂地认为自己可以在意大利主场观众的助威声中取得一场轰动的胜利，直到他意识到自己为了挡住维斯塔潘而过度消耗了轮胎。

“是的，（第一阶段）半程的时候，”西班牙人说到。“我感觉我掌控了局面，但到了第 10 至 12 圈之间，我开始感觉左后胎非常挣扎，比我预计的要早很多。那时候我意识到，为了把马克斯甩开，我的轮胎用得太多了。”

“我的左后胎磨损得太厉害了，我会在接下来的比赛中非常受苦，因为这可能会让我提前换上硬胎，然后第二阶段就会非常漫长。”

“事实就是这样，我的感觉是正确的。老实说，我没想到轮胎性能会下降这么多，但很明显，为了把他们挡在身后，我推进得非常非常狠，可能比我原本应该做的更狠。”

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

塞恩斯承认第三名是可以取得的最好成绩，因为相比排位赛，红牛更注重比赛速度，而红牛对于法拉利的额外下压力，使其占据上风，因为其又一次展现了出色的轮胎管理。

“很显然，我现在非常非常高兴，因为在蒙扎的法拉利车迷面前获得第三已经是最好的成绩了。”塞恩斯补充说。”至少本周末是这样，因为很明显，正如我们预料的，红牛今天的速度比我们快很多。”

“我想尽一切办法把他们挡在后面，尤其是第一阶段当我在马克斯前面时。这可能差点让我失去了领奖台，因为这意味着我的轮胎磨损严重，比我的预期消耗得更多，让我在阶段后期非常容易被攻击。”

“我一直承受着很大的压力，先是麦克斯，然后是Checo，再然后是查尔斯。最终，我还是拿到了第三名，因为我们做到了，但这是一场艰难的比赛，非常艰难的比赛。”