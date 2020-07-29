塞德尔： 2021年“自由”升级存在“不合理”漏洞

下赛季，作为冠状病毒爆发后保护F1运动以及消减成本协议的一部分，所有10支F1车队都将继续沿用2020年的赛车。

车队被允许在赛季之间使用两个研发配额来升级他们的赛车，并被要求在上周三告知国际汽联相关改进将用于哪里。

但在此前的匈牙利大奖赛期间有消息称，该规定的措辞意味着客户团队从一家更大的车队收到旧零件后，即可获得一些“自由”升级的机会。

最接近于在规则上打“擦边球”的是Racing Point和AlphaTauri车队。他们分别从梅赛德斯和红牛那里收到了“列名部件。”

以Racing Point为例，车队将可以在不使用任何引擎配额的情况下，将目前2019规格的梅赛德斯变速箱升级到2020年的规格。

法拉利车队领队马蒂亚·比诺托和雷诺车队执行董事马辛·巴德科沃斯基都对于这一明显的漏洞表示了不满。他们认为所有车队都应该被限制在只能通过使用引擎配额进行升级。

塞德尔附和了两人的想法。他已经接受了车队将不得不使用两个引擎配额来适应从现有的供应商雷诺到新的供应商梅赛德斯之间的转换。

“我们对这个裁决也不满意，因为对我们来说，它根本不符合逻辑，”塞德尔表示， “如果你把它和我们的情况比较一下，我们已经有一份合同了，很长一段时间以来，我们一直在着手于从雷诺动力元件到梅赛德斯动力元件的转换。“

“我们必须接受这样一个事实，那就是最终每支车队都必须用到所拥有的两个配额。那是我们欣然所接受的妥协方案。”

“如果你和其他车队相比，比如从2019年到2020年的变速箱或悬挂升级，在不使用配额的情况下做到这点毫无意义。但这是我们和其他车队向国际汽联再次提出的问题。这完全取决于国际汽联对此发表的评论。”

当被问及导致这一漏洞的裁决当时是否受到质疑时，塞德尔表示仍在与国际汽联就这一决定进行谈判。

“这一直是而且现在仍然是我们之间的永久对话，” 塞德尔解释道，“很明显，在最终确定规则的细节方面，国际汽联还有很多工作要做。这就是我们目前的处境。“

“我认为在这些讨论中，根据马蒂亚和马辛的发言，把这个问题再次提出来相当重要。”

翻译/小飞侠