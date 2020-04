塞德尔：疫情过后失去F1车队是“现实”

F1 CEO切斯·凯利、国际汽联主席让·托德和10支车队管理者将在英国时间今天下午继续开会,商讨帮助这项运动和参赛车队度过疫情危机的进一步措施,包括降低明年开始实施的预算帽规定的成本上限。

当前,车队已经同意把新的技术规则推迟到2022赛季实施,明年将继续采用今年的赛车,以便在今年收入减少的情况下尽可能节省开支。然而随着疫情恐怕不会在短期内完全结束,而且由此产生的全球经济影响在所难免,F1、国际汽联和车队三方试图收紧预算帽。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗此前在接受BBC采访时声称,如果F1处理不当,可能有多达四支车队栽倒在这场危机中。昨天晚间,在迈凯伦安排的电话会议中,塞德尔认同这种可能性。

“老实说,我没见到任何迹象显示明年F1会不存在,”德国人说,“我认为最大的风险是,如果你不采取果断的行动,我们会失去一些车队。”

“非常重要的是我们采取所有的行动,我们在前几周讨论过冻结赛车、延长工厂关闭时期等等,为了确保今年所有车队最大限度地省下钱来。”

“我认为把预算帽降到更低的水平是非常重要的。为了得到一个积极的前景。也是为了今后所有参加F1的人,你参加的是一项财政方面健康且可持续发展的运动。”

原始的预算帽规定每个赛季车队的研发成本上限为1.75亿美元。此前的会议上,车队商讨了把上限降低到1.5亿美元。但是眼见局势的发展,迈凯伦提出更严格的做法,那就是进一步降低到1亿美元。

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren and Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point

2020赛季前九场大奖赛已经或取消或延期,而且不少欧洲国家确定延长“封锁期”或大型公众活动的禁令。这进一步增加了2020赛季的不确定性,尽管F1方面的目标依然是举行15-18场大奖赛且不排除跨年进行。

在如此经济必然受挫的情况下,塞德尔认为疫情过后失去车队“不只是忧虑”而是“现实”,所以更有必要做出“大胆的决定”。

德国人表示:“我们不知道今年会有什么收入。我们不知道什么时候我们才能重新比赛。

“当然我们仍然希望我们可以有尽可能多的比赛,这也是为什么我们认为现在做出重大决定是重要的,对未来的预算帽水平做出进一步的调整——这在今年帮不了我们。这也是为什么我们也感谢让·托德在这里进行领导。

“对于今年,我们需要另外的短期措施,例如冻结赛车,来节约预算。但是至少这会让每个参加F1的人看到,这项运动实际会在未来更健康、更可持续发展,希望可以帮助车队从这场危机中幸存下来。”

国际汽联主席托德近期在接受Motorsport.com独家采访时表示,包括F1在内的汽车运动需要在未来采取“新方式”,并且他着重强调了F1参赛预算必须下调。

在去年加入迈凯伦之前,塞德尔是保时捷LMP1项目的主管。他把新冠肺炎疫情形容为对F1经济模式敲响的“最后的警钟”。在他看来,1亿美元足够确保F1赛车是“地球上最快的赛车”并“在技术领域保持领先”。

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, and Beat Zehnder, Team Manager, Alfa Romeo Racing, in the Press Conference

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images