塞德尔：梅赛德斯是迈凯伦追求成功的动力

当刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯在伊莫拉包揽冠亚军后，梅赛德斯成为了自2014年F1混合动力时代以来横扫全部车队总冠军的七冠王。而且，鉴于目前车手冠军之争仅限于汉密尔顿和博塔斯，车队的第七个车手总冠军也已胜券在握。

迈凯伦曾在2014年首个混合动力赛季使用了梅赛德斯动力引擎，并在此后先后与本田和雷诺建立了合作。而在塞德尔的战略决策推动下，明年英国车队将再次回归斯图加特品牌阵营。

塞德尔曾在2015年、2016年和2017年连续三年带领保时赢得世界耐力锦标赛（WEC）的制造商和车手总冠军。作为常胜领域的权威，德国人也对于德国车队保持这一连胜纪录所付出的努力表达了赞赏。

“首先，我要对梅赛德斯在托托（沃尔夫）的领导下在过去七年里取得的成绩表示热烈的祝贺，”塞德尔在接受Motorsport.com的采访时表示。

“这是一项令人难以置信的成就。这是我们所有人都只能仰望的战绩，但也将激励我们继续努力，以便能够在未来向他们发起挑战。”

作为深谙大型制造商运作法则的前保时捷LMP1项目管理层人员，塞德尔强调梅赛德斯当初决定收购布朗GP并对车队投入巨资的决定，事实上无法确保它获得如此可观的回报。

“我非常钦佩的是，在2010年，梅赛德斯已经描绘出了他们想要在F1中实现的愿景，”德国人说。“他们也承担了财政方面的风险，投入了所有的投资和预算，但也清楚这不能保证成功就会到来。”

“最后，如果你看看他们所取得的成就，作为一个品牌，这是非常了不起的。向这些每个周末都付诸汗水的伙计们致敬。令我欣赏的是，有时哪怕在一些事情没有按照预期发展的情况下，这些家伙仍然能拿到可观的积分，或者在经历差强人意的比赛后很快扳回局面。这就是我要说的。”

翻译/小飞侠