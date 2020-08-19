兰多·诺里斯在奥地利的揭幕战拿下个人F1职业生涯第一个领奖台完赛成绩，帮助迈凯伦在2020赛季取得鼓舞人心的开局。

此后，诺里斯和队友卡洛斯·塞恩斯就稳定地处于F1中上游集团，而迈凯伦在西班牙大奖赛后，名列制造商年度积分榜第四，落后第三名的Racing Point一分，领先身后的法拉利一分。

当被Motorsport.com问及年度第三对迈凯伦来说是否是实际的目标时，塞德尔尽管表示很难在纯速度上跟上Racing Point，但他誓言“只要有一丝机会就绝不会放弃”。

“在纯粹的赛车性能方面，我认为我们的对手是法拉利和雷诺，” 塞德尔说。“ 我们需要注重实际。如果Racing Point真的能把他们赛车的潜力发挥出来，与他们战斗将是非常困难的。“

”但凭借我们的车手以及执行水平，我们总是有机会与他们战斗，并且与一辆红牛赛车战斗，而这是我们的目标。我们绝对不会放弃竞争第三名，只要有一丝机会。”

塞德尔相信迈凯伦现在 “很明显拥有第四快的赛车 ”，并且认为车队能够利用其在比赛周末出色的执行能力与Racing Point相抗衡。

迈凯伦在2020赛季迄今为止保持着无暇的可靠性纪录，并且继续改进其弱点，包括进站。

“在（西班牙）比赛中，很明显我们拥有第四快的赛车，落后Racing Point并不多。这非常鼓舞士气，并且证明了我们的赛车取得了很好的进步，“塞德尔说。

“我们在去年就见识到，车队通过周日下午出色的执行，获得了比其他车队更多的积分。这让我笃信我们有非常强的比赛团队，同时受到基地的支持。”

塞德尔补充道：“ 六场比赛后，我们排名第四，领先法拉利一分，这非常励志，带来很好的动力。但同时没有理由飘飘然，与梅赛德斯或红牛相比，我们仍旧有着很长的路要走。”

在迈凯伦MCL35赛车慢速弯弱点被暴露的赛道上，塞恩斯在他的主场比赛里取得第六，而诺里斯也以第十名完赛。

休息一周后，F1将前往斯帕和蒙扎这两条应该适合迈凯伦的赛道。塞德尔表示：“我其实很期待我们在斯帕能有什么样的发挥。去年我们在那里的表现很强劲，我们知道我们赛车的弱点尤其在慢速弯，所以我们很期待不以慢速弯为主的赛道。”

翻译/Vandy

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